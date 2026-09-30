León tiene 7 años y fue nominado a los Martín Fierro de la Danza

REDACCIÓN ELONCE
León Álvarez tiene siete años y fue nominado a los Martín Fierro de la Danza en ritmos urbanos. El pequeño bailarín de Paraná viajará en diciembre a Buenos Aires junto a su familia. “Siento bien por haber pasado y por haber bailado”, contó a Elonce.
León Álvarez tiene apenas siete años y fue nominado a los Martín Fierro de la Danza, una distinción que lo llevará a participar de la ceremonia prevista para el próximo 6 de diciembre en Buenos Aires. El pequeño bailarín practica desde los cuatro años y quedó seleccionado en la categoría de ritmos urbanos luego de atravesar diferentes instancias.
El niño se forma en la academia MS Dance, que dirige su mamá, María Sanabria. Junto a su padre, Leonel Álvarez, la familia contó a Elonce cómo vivieron el proceso de selección y la emoción que significó conocer la nominación. León será, según explicaron, el único niño bailarín que participará representando a Paraná.
“En esta oportunidad es por León, que quedó ternado en Martín Fierro de la Danza nacional. El 6 de diciembre tenemos que viajar con él a Buenos Aires. Estamos muy contentos y orgullosos. Él hace años que baila junto con todos sus compañeros”, expresó María.
León baila desde los cuatro años
El pequeño comenzó a formarse en danza cuando tenía cuatro años y durante este tiempo incorporó diferentes estilos. Su mamá explicó que en la academia los niños trabajan ritmos latinos y urbanos, además de otras disciplinas.
“Ellos hacen todos los ritmos: cumbia, salsa, merengue, reggaetón, urbano y contemporáneo”, enumeró María. La academia lleva tres años en actividad y varios de los chicos que comenzaron a formarse desde muy pequeños continúan actualmente con sus clases.
Aunque María dirige el espacio y es su mamá, remarcó que León recibe el mismo tratamiento que sus compañeros durante los entrenamientos. “León es un alumno más. Él siempre tiene en cuenta que acá soy su profe. Trato de maternar a todo el grupo sin perder esa figura, pero él acá es un alumno más, siempre preparándose como todos los demás”, explicó.
“Siento bien por haber pasado”
León también habló con Elonce sobre lo que significó conseguir la nominación. Con la espontaneidad propia de sus siete años, expresó: “Me siento bien por haber pasado y por haber bailado”.
Al repasar los estilos que aprendió durante estos años, enumeró: “Reggaetón, merengue, salsa, cumbia y urbano”. Para la instancia vinculada con los Martín Fierro, su participación estuvo específicamente centrada en ritmos urbanos.
El pequeño también contó cómo avanzó en la competencia hasta conseguir su lugar: “Primero salí seleccionado para la semifinal y después para la final”. De acuerdo con lo explicado por su familia, en una de las instancias participaron alrededor de 40 coreografías.
El orgullo de su familia
Leonel Álvarez, papá de León, explicó que la selección atravesó diferentes etapas antes de definirse. “Hubo 40 coreografías en ese momento”, señaló sobre la cantidad de presentaciones que participaron inicialmente.
Luego precisó cómo avanzó el proceso: “En ese momento se seleccionaron cinco o seis coreografías y después pasaron a preselección unas 11, entre las que él quedó”. La familia acompañó al niño durante todo el recorrido y vivió con expectativa cada instancia.
Sobre las sensaciones después de conocer el resultado, Leonel manifestó: “Ahora estamos muy contentos, con una alegría enorme y llenos de orgullo por él”.
El viaje a Buenos Aires
La próxima etapa será viajar a Buenos Aires para participar de la ceremonia del 6 de diciembre. María explicó que recibieron la documentación correspondiente y que deberán prepararse para una noche de gala.
“Tuvimos que hacer un montón de autorizaciones y papeles. Es muy linda esta nueva experiencia porque es muy importante”, contó. Luego agregó: “También nos llegó la invitación por APTRA, todo certificado”.
La familia ya comenzó a organizar el viaje. “El 6 de diciembre tenemos que ir de gala y lo van a transmitir también por TV. Es una experiencia súper nueva y una oportunidad por la que vamos a hacer todo para que él pueda llegar”, señaló María.
El esfuerzo para cumplir el sueño de León
Además de la alegría por la nominación, la familia explicó que afrontar el viaje representa un desafío económico. Por ese motivo, comenzaron a buscar alternativas para reunir los recursos necesarios y garantizar la participación del pequeño.
“Es un esfuerzo enorme porque es una experiencia hermosa y única, pero también costosa. Estamos buscando las formas para tratar de llegar, que él cumpla el sueño y aprovechar esta oportunidad de que fue ternado”, manifestó su mamá.
María destacó especialmente lo que representa la participación del pequeño para la ciudad. “En este caso, León es el único niño y bailarín que participa desde Paraná, así que él representa Paraná”, remarcó. Asimismo, confirmó que fue ternado por su desempeño en ritmos urbanos.
Un traje especial y la ilusión por diciembre
Mientras sus padres se ocupan de los preparativos para diciembre, León ya piensa en la presentación y en la vestimenta que utilizará. Consultado sobre cómo será su traje, respondió: “Es verde, con varias franjas amarillitas, y acá me van a hacer un rayo”.
Con apenas siete años, el pequeño atraviesa una experiencia inédita en su corta trayectoria artística. Desde los cuatro se forma en diferentes ritmos y ahora tendrá la posibilidad de participar de una ceremonia nacional acompañado por su familia.
La nominación a los Martín Fierro de la Danza significó una alegría para León, sus padres y quienes forman parte de MS Dance. Ahora, la expectativa estará puesta en el 6 de diciembre, cuando el joven bailarín paranaense viaje a Buenos Aires para vivir una nueva etapa de su recorrido en la danza.