La autopsia de la nena hallada muerta en Berazategui reveló golpes e indicios de posible abuso

La investigación por la muerte de una nena de 11 años en Berazategui cambió de rumbo después de que la autopsia preliminar detectara golpes en la espalda, una hemorragia interna e indicios compatibles con un posible abuso sexual de antigua data. Los hallazgos deberán ser evaluados junto con estudios complementarios.

La víctima, Nerea Geraldine Pereira, fue encontrada sin vida durante la madrugada de este jueves en el baño de su vivienda. El caso había comenzado a investigarse bajo la hipótesis de un suicidio, pero los resultados forenses llevaron a revisar ese planteo.

La causa está a cargo de Gabriela Mateos, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 de Berazategui. Tras recibir el informe preliminar, la fiscal dispuso medidas para reconstruir lo ocurrido y profundizar la investigación sobre el entorno cercano de la niña.

Los hallazgos que modificaron el expediente

Los especialistas observaron lesiones que, según la información difundida, no se explican únicamente por las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo. Entre ellas se mencionaron golpes en la espalda y una hemorragia interna.

El examen también describió indicios compatibles con un posible abuso sexual anterior. Se trata de una conclusión preliminar: todavía se esperan pericias que permitan confirmar y precisar esos elementos.

La investigación pasó a tramitar bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte. Esa calificación es provisoria y puede modificarse según los resultados de las medidas pendientes.

Cuatro familiares detenidos

La Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui quedó a cargo de las tareas dispuestas por la fiscalía. Los procedimientos incluyeron allanamientos en domicilios vinculados con el círculo familiar de Nerea.

Como resultado fueron detenidas la madre, Rocío Pereira, y la abuela, Mónica Villalba. También quedaron detenidos los tíos maternos Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

Las detenciones no establecen por sí mismas responsabilidades en la muerte ni en los posibles hechos de violencia investigados. La fiscalía busca determinar qué intervención o conocimiento pudo haber tenido cada persona.

La reconstrucción de las últimas horas

Uno de los puntos centrales es establecer qué ocurrió antes del fallecimiento y quiénes estuvieron con la niña. Los investigadores trabajan sobre la reconstrucción de sus últimas horas de vida.

También se intenta determinar si los adultos que convivían con ella o mantenían contacto habitual conocían alguna situación de violencia. La pesquisa busca identificar posibles señales previas y las circunstancias en las que se produjeron las lesiones.

La escena fue preservada y continúan las tareas de investigación. Los estudios complementarios deberán aportar información sobre la antigüedad y el origen de los hallazgos forenses, además de precisar las circunstancias de la muerte.