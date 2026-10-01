Colectivo chocó contra un animal en la Autovía Artigas

Colectivo chocó contra un vacuno en la Autovía Artigas

Un colectivo de larga distancia que viajaba desde Formosa hacia Buenos Aires chocó contra un animal vacuno durante la madrugada de este jueves en la Autovía General Artigas, a la altura del kilómetro 207, en jurisdicción de Ubajay, departamento Colón.

Según se informó desde la Policía, personal de la Comisaría Ubajay intervino en el siniestro y constató que el colectivo había impactado contra un vacuno que se encontraba sobre la calzada.

Como consecuencia de la colisión, el animal murió y quedó a un costado de la ruta.

El conductor del micro, un hombre de 33 años, fue trasladado al Centro de Salud para ser examinado luego del impacto.

Tras la evaluación médica, se determinó que no presentaba lesiones. No se reportaron personas heridas entre los ocupantes del colectivo.

Pese al siniestro, el tránsito se mantuvo normal en el sector mientras el personal policial realizó las pericias correspondientes.