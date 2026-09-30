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Policiales Paraná

Dos hombres fueron detenidos por amenazar a familiares con cuchillas y por dinero

La Policía intervino en dos episodios ocurridos en viviendas de Paraná. En ambos casos hubo amenazas contra familiares y los involucrados terminaron detenidos.

30 de Septiembre de 2026
Dos detenidos por amenazar a familiares en Paraná
Dos detenidos por amenazar a familiares en Paraná

La Policía intervino en dos episodios ocurridos en viviendas de Paraná. En ambos casos hubo amenazas contra familiares y los involucrados terminaron detenidos.

Dos hombres fueron detenidos en la madrugada de este miércoles en Paraná, luego de amenazar a integrantes de sus propias familias. Uno de los hechos ocurrió en avenida De las Américas y el restante en la zona de Francia y Circunvalación.

 

En el primer caso, una mujer de 56 años activó un botón de pánico para solicitar asistencia policial debido a que su hermano, de 44 años, se encontraba frente a su vivienda en actitud agresiva.

 

Según se informó, el hombre gritaba, exigía dinero y amenazaba con provocar daños en la propiedad, mientras intentaba romper una ventana. Además, sobre él pesaban medidas restrictivas de acercamiento vigentes respecto de su hermana.

Ante el pedido de auxilio, efectivos policiales acudieron al domicilio ubicado sobre avenida De las Américas y lograron controlar la situación.

 

El hombre fue aprehendido y se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso su detención y posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales.

 

Amenazó a su familia con dos cuchillas

El segundo hecho ocurrió en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Francia y Circunvalación, donde un hombre llamó al 911 para pedir ayuda por el comportamiento de su hijo, de 24 años.

 

De acuerdo con la denuncia, el joven se encontraba en un marcado estado de alteración y amenazaba a sus familiares con dos cuchillas. Se indicó que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y estupefacientes.

Los efectivos arribaron al domicilio, controlaron la situación y demoraron al joven. Tras ser informado de lo sucedido, el fiscal en turno ordenó también su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales.

Temas:

Paraná detenidos amenazas violencia familiar policiales
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