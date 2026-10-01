Encontraron muerta a una nena de 11 años en Berazategui y detuvieron a cuatro familiares

La niña fue encontrada sin vida durante la madrugada de este miércoles en Berazategui. El informe forense preliminar detectó lesiones y posibles indicios de abuso sexual. Su madre, su abuela y dos tíos maternos fueron detenidos mientras avanza la investigación.
Una niña de 11 años fue encontrada muerta este miércoles en una vivienda de Berazategui y cuatro integrantes de su familia quedaron detenidos después de que los primeros resultados forenses detectaran lesiones y posibles indicios de abuso sexual. La investigación había comenzado como una averiguación de causales de muerte, pero posteriormente cambió de carátula.
El hallazgo ocurrió cerca de las 2 de la madrugada en una vivienda ubicada en calle 19, entre 115 y 116, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una persona que no presentaba signos vitales.
Al arribar al domicilio, efectivos del Comando de Patrullas de Berazategui constataron que se trataba de una menor de edad. Posteriormente, según publicó Infobae, una ambulancia acudió al lugar y confirmó su fallecimiento.
Cómo encontraron a la niña
Según la información aportada por los familiares que se encontraban en la vivienda, uno de ellos habría encontrado a la niña en el baño y posteriormente habría trasladado su cuerpo hasta otro sector de la casa, donde finalmente fue localizado por los efectivos policiales.
La investigación quedó inicialmente en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3, a cargo de la fiscal Gabriela Mateos.
Entre las primeras medidas, la fiscal dispuso preservar la vivienda e identificar a las personas que pudieran aportar información sobre las circunstancias que rodearon la muerte.
Qué reveló el examen forense preliminar
Los restos de la niña fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de la correspondiente autopsia. El informe preliminar detectó lesiones compatibles con golpes en diferentes sectores de la espalda y signos de hemorragia interna.
Además, los especialistas observaron lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna y lesiones que podrían ser compatibles con un abuso sexual previo.
Los resultados provocaron un cambio en el rumbo de la pesquisa y llevaron a la Fiscalía a disponer nuevas medidas.
Detuvieron a cuatro familiares
A partir de los elementos surgidos del examen preliminar, la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui quedó a cargo de distintas diligencias relacionadas con el caso.
Los investigadores avanzaban además con pedidos de allanamientos en domicilios vinculados con el entorno de la víctima.
En ese contexto, se ordenó la detención de cuatro familiares de la niña: su madre, su abuela materna y dos tíos maternos, todos mayores de edad.
La abuela ya había sido entrevistada durante las primeras actuaciones realizadas luego del hallazgo del cuerpo.
Cambió la carátula de la causa
La investigación, que inicialmente había sido abierta como una averiguación de causales de muerte, pasó a tramitarse provisoriamente bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte.
La calificación legal podría volver a modificarse a medida que se incorporen los resultados definitivos de las pericias y otros elementos de prueba.
La investigación continuaba abierta y tampoco se descartaban nuevas detenciones vinculadas con el caso.