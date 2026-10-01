El FMI planteó que Argentina necesita crecer en más actividades y generar trabajo

El FMI planteó la necesidad de que el crecimiento económico argentino se extienda a más sectores y se traduzca en oportunidades laborales. El organismo sostuvo que ese objetivo forma parte de las conversaciones con el Gobierno durante la tercera revisión del acuerdo vigente.

El planteo apunta a ampliar los beneficios de la expansión más allá de las actividades energética, minera y agrícola. También incluye impulsar inversiones y consolidar una recuperación que alcance a los trabajadores.

La vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, explicó este jueves que los intercambios con el equipo económico encabezado por Luis Caputo no se limitan a los aspectos técnicos del programa. Según indicó, existe un reconocimiento compartido sobre la necesidad de fortalecer la economía y extender el alcance del crecimiento.

El planteo sobre actividad y trabajo

“Es importante asegurar que ese crecimiento, que hasta ahora ha sido muy amplio en los sectores energético, minero y agrícola, se distribuya más claramente en otros sectores de la economía, pero también en los trabajadores”, expresó Kozack.

Para el FMI, avanzar en esa dirección permitiría sostener la actividad, promover inversiones y favorecer la creación de empleo. La portavoz vinculó esos objetivos con la posibilidad de generar “mejores oportunidades para la gente de Argentina”.

Kozack también valoró los resultados del plan de estabilización en materia fiscal y de reducción de la inflación. “Toda esta estabilización es importante y es clave para un crecimiento sostenible en Argentina”, afirmó, como parte de la evaluación del organismo.

La revisión y el desembolso pendiente

El Fondo confirmó que continúan las conversaciones por la tercera revisión del acuerdo. Su resultado determinará si Argentina puede acceder a un nuevo desembolso de aproximadamente US$900 millones, cuya aprobación todavía está pendiente.

En los últimos días, una misión técnica encabezada por Joyce Wong estuvo en Buenos Aires para avanzar con las evaluaciones. La revisión analiza los números correspondientes al cierre del segundo trimestre.

Entre las variables centrales aparecen el resultado fiscal y la acumulación de reservas internacionales. La meta anual del programa contempla un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno.

Las proyecciones fiscales y las reservas

Las estimaciones oficiales incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 prevén que el resultado primario de 2026 cierre en un 1,5% del PBI y que el superávit financiero alcance el 0,2%. Son proyecciones para fin de año, diferentes de las metas intermedias que evalúa el FMI, entre ellas la correspondiente al primer semestre, que el Gobierno no alcanzó según la información difundida.

En materia cambiaria, el Banco Central compró más de US$14.000 millones durante el año y superó el objetivo anual de adquisición de divisas previsto en el programa. Sin embargo, ese volumen no equivale por sí solo al cumplimiento de la meta de reservas.

La evaluación también considera las reservas netas computables según la metodología acordada. El organismo identifica su recomposición como una prioridad para reducir la vulnerabilidad externa y fortalecer la capacidad del país frente a eventuales shocks.