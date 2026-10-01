Más de mil salamines y 350 kilos de tocino decomisados en una causa por abigeato en Federal

Tres allanamientos por una investigación de abigeato se realizaron este jueves 1 de octubre en Conscripto Bernardi, departamento Federal. Durante los procedimientos se decomisaron 350 kilos de tocino, 50 kilos de salamines tipo bastón y otras 1.090 unidades del mismo producto.

Los operativos también permitieron secuestrar máquinas para elaborar embutidos, herramientas, balanzas y ganchos. En otro domicilio se encontraron cueros y cuernos de ciervo, además de 76 cartuchos de distintos calibres.

Según informó la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías de Federal. Intervinieron las brigadas de Federal y Feliciano, personal de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos y un médico veterinario policial.

Maquinaria y alimentos en dos domicilios

Uno de los procedimientos se desarrolló en un inmueble de calle Santiago del Estero. Allí se secuestraron una picadora eléctrica industrial, una embutidora, una sierra eléctrica de mano, otra manual y una balanza digital.

También se retiraron cuchillos, una chaira, ganchos, bolsas de condimentos, rollos de tripa sintética y recipientes. En ese lugar se concentró el decomiso de los 350 kilos de tocino y los 50 kilos de salamines.

El segundo allanamiento de la causa por abigeato se realizó en calle 9 de Julio. El parte consignó el secuestro de 1.180 ganchos artesanales y el decomiso de 1.090 salamines tipo bastón, sin precisar el peso de esas unidades.

Hallaron cueros de ciervo y municiones

La tercera medida se concretó en otro domicilio de calle 9 de Julio. Allí se secuestraron una balanza digital, cuchillos, una chaira, una vaina, un lazo y ganchos.

En ese inmueble también se encontraron dos cueros y dos cuernos de ciervo, junto con 76 cartuchos de diferentes calibres.

La información suministrada no detalló la procedencia de esos elementos ni su vinculación específica con los hechos investigados.