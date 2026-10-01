Jubilados y pensionados de Entre Ríos tendrán un nuevo recibo de haberes: cuáles son los cambios

La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos implementó un nuevo formato desde la liquidación de septiembre. Incorporó códigos específicos para diferenciar el haber previsional de los aumentos por movilidad.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos implementa, a partir de la liquidación correspondiente a septiembre, un nuevo formato de recibo de haberes para jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados provinciales, en el marco de la entrada en vigencia de la reforma previsional. El esquema busca simplificar la lectura, ordenar los conceptos y brindar mayor claridad sobre la composición y actualización de los haberes.
El nuevo recibo incorpora dos códigos principales: el 5000, denominado Haber Previsional, que concentra la liquidación correspondiente al período anterior, y el 5001, correspondiente a Movilidad, donde se identificarán de manera diferenciada los incrementos que correspondan en cada período.
El presidente de la Caja, Gastón Bagnat, explicó: "Es más simple porque el código 5000 corresponde al Haber Previsional y reúne lo que el jubilado percibió como total de haberes en el mes anterior. El código 5001 permitirá identificar de manera clara el aumento correspondiente a la movilidad".
En el caso de septiembre, el incremento salarial del 3,5 por ciento correspondiente al sector docente será abonado mediante liquidación complementaria, debido a que la definición se produjo una vez cerrada la liquidación mensual.
Sobre este punto, Bagnat señaló: "Una vez establecido el pago del incremento del 3,5 por ciento para los docentes activos, la Caja aplicará esa misma movilidad a los jubilados y pensionados, de acuerdo con el nuevo esquema previsto por la normativa".
Asimismo, destacó que "este nuevo sistema permitirá ordenar la liquidación, simplificar la lectura del recibo y agilizar los procesos, brindando mayor claridad a cada beneficiario".
La implementación del nuevo recibo forma parte del proceso de adecuación de los procedimientos de la Caja a la nueva normativa previsional, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de liquidación más simple, ordenado y transparente.