Localidades de la costa bonaerense piden medidas para reactivar el turismo

El gobierno bonaerense y algunos intendentes de la costa atlántica manifestaron su preocupación por los índices que puede arrojar la próxima temporada y reclamaron al Gobierno nacional medidas destinadas a reactivar el turismo interno.

En el marco de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, pronosticó una “temporada lamentable”.

“La provincia de Buenos Aires es y fue siempre el principal destino doméstico de turismo del país. Recibimos más del 40% del turismo interno, tenemos destinos de todo tipo, pero fundamentalmente tenemos 500 kilómetros de playa, somos la playa argentina por excelencia y Mar del Plata es la capital nacional del turismo desde siempre”, introdujo la funcionaria.

Enseguida apuntó: “Tuvimos la peor vacación de invierno desde la pandemia. Una variación del 25,8% respecto de 2023 en el consumo y una caída de más del 20% de ocupación”.

Martínez sostuvo que la provincia viene de “tres temporadas iguales de lamentables”, y agregó: “Tenemos los peores récords”. Tras adelantar su pronóstico para la próxima temporada, acotó: “Ya el último verano tuvimos un 34% menos de consumo en la Costa Atlántica”.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, ratificó que “no solamente ha caído el índice de ocupación, sino el consumo”, y añadió: “Esto nos coloca ante una temporada 2027 muy compleja”.

El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky manifestó su “preocupación” por “la gravedad de la situación” de los prestadores turísticos. “No comprendo la burbuja en la que viven algunos funcionarios y legisladores, que no conocen la realidad”, lanzó, y reclamó medidas como el Previaje.

“Nuestro turismo desde 2023 hasta 2025 cayó un 17% en ocupación y muchísimo más en gasto per cápita, lo cual se aceleró en el último tiempo, porque desde 2025 a 2026 cayó otro 14% más y solo durante este año cayó un 13%”, enumeró.

“La situación es gravísima. Necesitamos articulaciones de políticas públicas dirigidas a fomentar el turismo nacional, de cercanía, del interior del país”, agregó.

El jefe comunal de Miramar, Sebastián Ianantuony, alertó que “el modelo económico no favorece el turismo doméstico”. “Estábamos en una ocupación hotelera del 95% hace cuatro años y ahora estamos teniendo temporadas de verano del 65%”, ejemplificó.

Planteó que si no se toman medidas los empresarios del sector “van a tener que asumir una temporada de verano sin tener los recursos para hacerlo” porque “mucho de lo que se pudo sostener en términos de ocupación hotelera en la temporada de verano anterior fue resignando rentabilidad”.

Ianantuony también cuestionó la actualidad del Complejo Turístico Chapadmalal, ubicado a 15 kilómetros de su distrito: “Da pena lo que pasa con los hoteles. Hay una luz en el destacamento policial, una en el ingreso a la residencia presidencial, pero los hoteles están apagados, como si fuera una especie de invitación a la vandalización”.

Al finalizar, el intendente pidió conocer “las herramientas que se van a disponer para acompañar a estos municipios para paliar una temporada que no pinta para nada bien”.

“Detrás hay familias”

Del encuentro también participaron el concejal Gustavo Pulti (Acción Marplatense – Movimiento Derecho al Futuro), que reclamó al Gobierno nacional un cambio drástico en la política turística, y el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, Hernán Szkrohal.

“Cuando se habla de turismo, se habla de ocupación, estadísticas y rentabilidad. Yo quiero empezar por otro lado: por la gente”, sostuvo. Y remarcó que detrás de cada hotel, restaurante, parrilla o confitería hay familias que durante décadas invirtieron, trabajaron y generaron empleo.

Szkrohal advirtió que los establecimientos más pequeños y familiares son los que hoy tienen menos margen para resistir, en un escenario marcado por costos elevados y, especialmente, por una fuerte caída del consumo. “Cuando los costos se mantienen o aumentan y el consumo baja, no hay eficiencia que alcance”, afirmó.

También alertó sobre el avance de la informalidad, con alojamientos no registrados, ‘dark kitchens’ y otras propuestas que funcionan por fuera del circuito formal. En ese sentido, reclamó una revisión de la carga tributaria y herramientas de financiamiento que permitan sostener a quienes cumplen con sus obligaciones y, al mismo tiempo, incorporar actividad al sistema formal.

El dirigente planteó tres prioridades: reconocer la profundidad de la crisis, generar herramientas concretas para los establecimientos con menor espalda financiera y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado. “No son cifras. Son proyectos de vida. Y si continúan cerrando establecimientos, para muchos será como seguir muriendo”, concluyó. (La Capital Mdp)