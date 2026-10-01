Shakira sorprendió en la Semana de la Moda de París con el vestido que eligió

Shakira hizo una pausa en su agenda musical para asistir al desfile de Tom Ford durante la Semana de la Moda de París. La cantante colombiana apareció con un vestido negro de escote en V, espalda descubierta y tirantes decorados con cristales.

La presentación se realizó el miércoles 30 de septiembre en la Place Vendôme. La artista ocupó un asiento en primera fila para conocer la colección primavera-verano 2027, diseñada por Haider Ackermann.

El atuendo elegido pertenecía a la colección pre-otoño 2026 de Tom Ford. Los cristales sobre los tirantes fueron uno de los detalles distintivos del diseño que lució tanto al salir de su hotel como durante el evento.

Una aparición entre figuras del espectáculo

En el desfile también estuvieron Cynthia Erivo, Tate McRae y Kate Moss. La presencia de Shakira se produjo en medio de la residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que desarrolla en Madrid desde el 18 de septiembre.

Aunque sus participaciones en las grandes semanas de la moda no son frecuentes, la intérprete ya había asistido a presentaciones de Fendi y Viktor & Rolf en años anteriores.

Para esta ocasión optó por un conjunto de un solo color, con detalles brillantes y espalda abierta. La elección se diferenció de los vestuarios de sus conciertos en España, donde utiliza colores más vivos y prendas adaptadas a la puesta en escena.

Doce conciertos programados en Madrid

La residencia madrileña contempla 12 funciones distribuidas en cuatro fines de semana, con presentaciones previstas hasta el 11 de octubre. El escenario es el llamado Shakira Stadium, un recinto temporal ubicado en Macondo Park, dentro del complejo Iberdrola Music.

Durante esa serie de conciertos participaron invitados como Alejandro Sanz y Laura Pausini. Las funciones forman parte del recorrido que la cantante comenzó en febrero de 2025 en Río de Janeiro.

Antes de llegar a España, Shakira llevó el espectáculo a escenarios de América Latina y Estados Unidos. La visita a París quedó intercalada entre los compromisos de esta etapa europea.

Las próximas fechas anunciadas

Después de Madrid, el itinerario informado incluye una presentación el 18 de octubre en el Bishkek Arena de Kirguistán. Será su primer concierto en Asia Central, según el anuncio difundido por la Presidencia kirguisa y posteriormente por la cuenta oficial de la artista.

La venta de entradas para esa función comenzó este jueves 1 de octubre, a las 9 de la mañana de ese país, mediante la plataforma estatal GovTicket. Las localidades fueron anunciadas con precios de entre 12.000 y 40.000 soms kirguís.

La agenda también contempla un concierto en las pirámides de Giza, en Egipto, el 28 de noviembre. La presentación había sido prevista para el 7 de abril y fue reprogramada; según el operador TicketEgypt, las entradas adquiridas para la fecha original mantienen su validez.