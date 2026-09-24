Dos operativos por abigeato dejaron detenidos, ganado recuperado y carne secuestrada

Los procedimientos por abigeato se desarrollaron en los departamentos Federal y Feliciano. La Policía recuperó dos vaquillonas con sus crías y secuestró hasta 300 kilos de carne. Dos sospechosos fueron detenidos y un tercero quedó vinculado a una causa.
Dos operativos por abigeato realizados este miércoles en los departamentos Federal y Feliciano permitieron recuperar animales vacunos denunciados como sustraídos, secuestrar entre 280 y 300 kilos de carne y detener a dos personas. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.
En Federal, la Policía Rural allanó un establecimiento ubicado sobre el camino vecinal Las Banderas, luego de una investigación iniciada por la denuncia del faltante de ganado en pie.
Con las pruebas reunidas durante la pesquisa y por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, se solicitó la correspondiente orden judicial para inspeccionar el establecimiento.
Recuperaron dos vaquillonas con sus crías
Durante el procedimiento, los brigadistas rurales realizaron una parada de rodeo junto con un veterinario policial. El profesional efectuó un cotejo minucioso de las marcas y señales de los animales encontrados en el lugar.
Como resultado del control, fueron localizadas dos vaquillonas junto a sus crías en pie. Según informó la Policía, sus características y marcas coincidieron con las consignadas en la denuncia y con los animales buscados durante la investigación.
Tras comunicar el hallazgo a las autoridades judiciales, los efectivos secuestraron formalmente los vacunos. Posteriormente, los animales fueron restituidos a su propietario.
El responsable del establecimiento allanado fue notificado de la medida judicial y quedó supeditado a la causa por el supuesto delito de abigeato. No se informó que haya sido detenido.
Dos detenidos durante otro procedimiento
El segundo operativo comenzó durante la noche del miércoles en el departamento Feliciano, luego de que la Policía tomara conocimiento de la presunta faena clandestina de un animal vacuno.
Las tareas investigativas permitieron identificar a los posibles responsables y localizar el sector donde habrían sido abandonados los restos del bovino. El material reunido fue remitido a la Unidad Fiscal, que solicitó una orden de allanamiento.
La medida se concretó en una vivienda situada a pocos kilómetros de la cabecera departamental, en inmediaciones de la ruta provincial Nº 1.
Dentro del inmueble, los brigadistas encontraron entre 280 y 300 kilos de carne vacuna fraccionada. También localizaron diferentes elementos presuntamente empleados durante la faena.
Durante la requisa fueron incautados una carretilla con restos de carne, 11 ganchos destinados al faenado, una sierra manual y una bolsa que contenía vísceras y órganos del animal.
Los policías también secuestraron dos teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Fiscalía para determinar si contienen información vinculada con el hecho investigado.
Como resultado del allanamiento, fueron detenidos dos hombres mayores de edad, ambos domiciliados en el departamento Feliciano. Los sospechosos fueron trasladados a la Jefatura Departamental, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.
En el procedimiento también intervino un veterinario de la Policía, quien realizó las verificaciones correspondientes sobre la carne y los restos encontrados.
Ambas investigaciones continuaron bajo la intervención de las fiscalías competentes. La Policía procuraba determinar las responsabilidades individuales y establecer si otras personas participaron en la sustracción, traslado o faena de los animales.