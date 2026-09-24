Alerta en el sur de Brasil por riesgo de colapso de una represa: evacuaron a 170 personas

La Defensa Civil de Rio Grande do Sul emitió una alerta roja por riesgo muy alto de colapso inminente de la represa Arroio São Luiz, ubicada en São Marcos, después de que técnicos detectaran grietas y filtraciones en su estructura tras las intensas lluvias registradas en el sur de Brasil. Como medida preventiva, unas 170 personas comenzaron a ser evacuadas.

Los problemas fueron detectados durante la tarde del miércoles por equipos técnicos de Corsan, la compañía responsable de la estructura. Las inspecciones identificaron una grieta con filtración en el vertedero y en sectores del contrafuerte de la represa.

La situación se produjo después de que la región acumulara más de 170 milímetros de lluvia en 24 horas. Ante las alteraciones observadas, Corsan activó su Plan de Acción de Emergencia e intensificó el monitoreo de la estructura.

Evacuaron preventivamente la zona

La Defensa Civil informó inicialmente que el operativo de evacuación comprendía alrededor de 60 edificaciones ubicadas en las áreas potencialmente afectadas, entre ellas una escuela. Posteriormente, Corsan precisó que aproximadamente 170 personas fueron retiradas temporalmente de sus viviendas.

La advertencia se concentró sobre los inmuebles ubicados cerca de la represa y en las márgenes del río Jaguari. Según aclaró la compañía, el resto de São Marcos no se encontraba bajo riesgo por la eventual falla de la estructura.

Entre los establecimientos alcanzados estuvo una escuela, donde se dispuso la evacuación preventiva. Los habitantes de las zonas consideradas vulnerables fueron trasladados hacia lugares seguros mientras continúan las evaluaciones técnicas.

Alerta roja por “colapso inminente”

A las 15:53 del miércoles, la Defensa Civil envió un mensaje mediante el sistema Cell Broadcast para advertir a los habitantes de la zona y prepararlos para abandonar el área.

Posteriormente, el organismo emitió una alerta roja y calificó como “muy alto” el riesgo de colapso inminente de la Barragem Arroio São Luiz. La comunicación pidió a los habitantes de los alrededores prepararse para evacuar y evitar las áreas de riesgo.

La Defensa Civil de Rio Grande do Sul desplegó equipos de su 9ª Coordinación Regional para acompañar el operativo junto con las autoridades municipales, Corsan y las fuerzas de respuesta.

También se instaló en São Marcos un Gabinete Local de Incidente, mientras especialistas permanecían en el lugar siguiendo la evolución de la estructura.

Monitoreo permanente de la represa

Corsan informó que sus profesionales continuaban realizando un monitoreo permanente de la represa mientras avanzaba una evaluación técnica destinada a determinar la magnitud de los daños.

El estudio deberá establecer las condiciones de la estructura y definir cuándo podrán regresar a sus viviendas las personas evacuadas. Hasta entonces, la recomendación oficial es permanecer fuera de las áreas consideradas de riesgo.

Las autoridades también solicitaron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y no regresar a las zonas evacuadas hasta recibir autorización.

Las fuertes lluvias golpearon Rio Grande do Sul

La situación de São Marcos se produjo en medio de las consecuencias provocadas por las intensas precipitaciones registradas durante los últimos días en Rio Grande do Sul.

La Defensa Civil indicó que las lluvias ocurridas entre el domingo y el lunes provocaron importantes crecidas en los ríos Antas, Taquari, Caí y Paranhana, mientras otros cursos de agua continuaban en niveles elevados.

Durante el miércoles permanecían vigentes además alertas por inundaciones y crecidas en distintos sectores del estado, entre ellos el río Jacuí, el río dos Sinos y el Guaíba.

Mientras continúa el monitoreo, las autoridades mantienen la evacuación preventiva alrededor de la represa Arroio São Luiz y esperan los resultados de las evaluaciones técnicas para determinar la evolución del riesgo.