Reino Unido respondió a Milei por Malvinas y defendió la explotación de hidrocarburos

El Reino Unido respondió a Milei por Malvinas luego de que el presidente argentino ratificara este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el reclamo de soberanía sobre las islas y pidiera retomar las negociaciones. Londres reiteró su posición sobre el archipiélago y defendió la explotación de hidrocarburos que Argentina considera realizada sin su autorización.

La delegación británica ante Naciones Unidas sostuvo en un comunicado que “el Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios”.

La respuesta llegó horas después de que Milei definiera a Malvinas como “una causa nacional” y reclamara al Reino Unido la reanudación de las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía. El mandatario también afirmó ante la ONU que Argentina había elegido “una defensa pacífica, práctica y efectiva” de su posición.

Reino Unido volvió a plantear la autodeterminación

En su respuesta, Londres volvió a sostener que su relación con las islas y los demás territorios británicos de ultramar está basada en la asociación y en el principio de autodeterminación de sus habitantes. Esa posición se contrapone con la postura argentina respecto de la naturaleza de la disputa de soberanía.

El comunicado británico cuestionó, además, la estrategia diplomática argentina en organismos internacionales y sostuvo que Buenos Aires busca hacer valer allí su reivindicación territorial. “Este comportamiento es totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia”, afirmó la representación británica.

Londres también reiteró que no aceptará conversaciones sobre la soberanía sin el consentimiento de los habitantes de las islas. Como argumento, volvió a mencionar el referéndum realizado en 2013, en el que la población isleña se pronunció mayoritariamente por mantener el actual estatus político. Argentina no reconoce esa consulta como mecanismo para resolver la controversia de soberanía.

La explotación petrolera, otro eje de la disputa

La discusión diplomática adquirió además una dimensión económica por el avance de la explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Malvinas. Uno de los principales focos del conflicto es Sea Lion, un proyecto petrolero situado en la cuenca norte del archipiélago, indicó NA.

Durante su intervención ante Naciones Unidas, Milei advirtió sobre las actividades realizadas sin autorización argentina. “No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación ilegítima e ilegal”, expresó el Presidente. También aseguró que “la Argentina va a tomar cartas en el asunto”.

El Reino Unido rechazó esa interpretación y defendió la legalidad de las operaciones. La representación británica sostuvo que el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos constituye una actividad comercial legítima regulada por las autoridades de las islas y afirmó que la legislación argentina no resulta aplicable allí.

Argentina endureció las medidas contra las petroleras

La controversia se profundizó durante septiembre después de que el Gobierno argentino iniciara procedimientos sancionatorios contra unas 60 personas y empresas vinculadas con actividades petroleras en las Malvinas. La administración nacional considera que esas operaciones se realizan de manera ilegal al no contar con autorización argentina.

Además, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto destinado a reforzar las sanciones contra personas y compañías involucradas en la explotación no autorizada de recursos naturales en las áreas marítimas que Argentina reclama como propias. La iniciativa busca ampliar el régimen vigente y alcanzar también a accionistas y proveedores relacionados con esos proyectos.

El Reino Unido ya había cuestionado esas medidas y las calificó como un ejercicio “completamente inaceptable” de jurisdicción extraterritorial. Londres sostuvo que las sanciones carecen de justificación bajo el derecho internacional y manifestó su respaldo a las compañías que operan en las islas.

Milei pidió retomar las negociaciones

Ante la Asamblea General de la ONU, Milei volvió a reclamar este miércoles que el Reino Unido retome las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa. El Presidente cuestionó además la actuación de Naciones Unidas frente al conflicto y aseguró que existe una distancia entre las resoluciones del organismo y su cumplimiento efectivo.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional y también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”, afirmó el mandatario durante su exposición en Nueva York.

La respuesta británica ratificó, sin embargo, las diferencias entre ambos países: mientras Argentina volvió a exigir negociaciones bilaterales por la soberanía y cuestionó la explotación de los recursos naturales sin su consentimiento, el Reino Unido mantuvo su postura basada en la autodeterminación de los isleños y defendió las operaciones hidrocarburíferas desarrolladas bajo las licencias otorgadas por las autoridades de las islas.