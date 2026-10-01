Una empresa láctea anunció el cierre de una planta y hay incertidumbre por el futuro de 54 trabajadores

Una planta dejará de producir en marzo de 2027

La empresa láctea Savencia Fromage & Dairy anunció el cierre de su planta de El Trébol, en Santa Fe, para el 31 de marzo de 2027, una decisión que generó incertidumbre sobre el futuro de los 54 trabajadores del establecimiento. Hasta la fecha prevista para el cese de actividades, la fábrica continuaría con la producción de quesos.

La planta, anteriormente perteneciente a Williner-Ilolay, procesaba aproximadamente 130.000 litros de leche por día, destinados principalmente a la elaboración de queso TYBO.

Savencia identificaba al establecimiento como una planta especializada en quesos semiduros, entre ellos TYBO y gouda. Tras comunicar la decisión a los empleados, según publicó Aire de Santa Fe, la compañía planteó distintas alternativas para quienes trabajaban en el lugar.

Qué pasará con los 54 trabajadores

El anuncio del cierre se realizó durante una reunión con los trabajadores de la fábrica. Según trascendió, entre las opciones presentadas por la empresa estuvieron los retiros, las indemnizaciones y la posibilidad de traslados a otros establecimientos de la compañía.

Entre los posibles destinos para quienes quisieran continuar trabajando dentro de Savencia se mencionaron las plantas ubicadas en Las Parejas y Rafaela, aunque podrían existir otras alternativas dentro de la estructura de la firma.

Mientras avanzaba el proceso, la planta continuaría funcionando durante los próximos meses y mantendría su producción hasta el 31 de marzo de 2027.

Cierra una fábrica láctea que procesa 130.000 litros de leche por día (foto Aire de Santa Fe)

La planta fue puesta a la venta

Otra alternativa que podría modificar el escenario anunciado era la venta de las instalaciones.

La planta láctea fue puesta a la venta, lo que dejó abierta la posibilidad de que apareciera un inversor interesado en adquirir el establecimiento y mantener la actividad productiva.

Hasta el momento, esa posibilidad no se había concretado y el cierre continuaba previsto para fines de marzo de 2027.

De Williner-Ilolay a Savencia

La fábrica de El Trébol había pasado a formar parte de Savencia en 2023, cuando el grupo francés adquirió la marca Ilolay y los activos pertenecientes a Sucesores de Alfredo Williner.

Mediante aquella operación, la compañía incorporó tres establecimientos productivos ubicados en Santa Fe: Bella Italia, El Trébol y Arrufó.

Savencia contaba con siete plantas en Argentina: Franck, San Jerónimo, Las Parejas, Colonia Nueva, Bella Italia, Arrufó y El Trébol. Cada una estaba destinada a diferentes segmentos de la producción láctea.

El escenario de la industria santafesina

La decisión sobre la planta se conoció en un contexto de caída de la producción manufacturera provincial.

Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) mencionado en el material, la actividad manufacturera acumuló una caída del 3,7% durante el primer semestre de 2026.

En junio, la producción había retrocedido un 1% interanual y un 1,6% respecto del mes anterior.

El informe también indicó que, desde fines de 2023, se habían perdido 9.686 puestos de trabajo industriales registrados en la provincia.

En paralelo, las exportaciones manufactureras santafesinas habían aumentado un 28,7% durante el período analizado.

El peso de la producción láctea

El cierre anunciado también tiene impacto por la participación de Santa Fe dentro de la cadena láctea argentina.

Según los datos consignados, basados en registros oficiales de Senasa, la provincia cuenta con aproximadamente 3.152 tambos, que representan el 34,9% de los establecimientos existentes en el país. Además, Santa Fe produce alrededor del 29% de la leche argentina.

El sector primario también registra una disminución en la cantidad de establecimientos. De acuerdo con los datos incluidos en el informe, la provincia pasó de 3.345 tambos activos en junio de 2025 a 3.055 en junio de 2026.

Esto representó una reducción cercana a 300 establecimientos en un año, asociada a factores como costos, rentabilidad y recambio generacional.