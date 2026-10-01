Estafa con videollamadas: qué buscan cuando piden compartir la pantalla de WhatsApp

Una mujer que había publicado su auto en Mercado Libre relató que evitó una estafa después de que un supuesto comprador le solicitara una comunicación por WhatsApp. El caso expone una maniobra que utiliza las videollamadas como excusa para obtener códigos de verificación y acceder a cuentas ajenas.

Según contó en un video difundido en redes sociales, el hombre afirmó que tenía una discapacidad que le impedía trasladarse para ver el vehículo. Le explicó que su esposa iría sola y que quería conocer previamente a quienes la recibirían.

“Nos llamó un tipo pidiéndonos que le hagamos una videollamada porque iba a venir supuestamente la mujer”, relató. El interlocutor sostuvo que le daba temor enviarla sin compañía y que necesitaba “conocernos y vernos la cara”.

La excusa para pedir que compartiera la pantalla

Al intentar establecer la comunicación, el supuesto comprador planteó una presunta incompatibilidad entre los teléfonos: dijo que la vendedora tenía un iPhone y él, un Xiaomi. Con ese argumento, le pidió activar la función para compartir pantalla.

La mujer rechazó la indicación. Entonces, el hombre cambió su explicación y aseguró que podía resolver el inconveniente si ella le entregaba un código que había recibido en su teléfono.

“Para sincronizar las cámaras, pasame el código que te llegó”, fue el pedido que despertó la sospecha. La vendedora lo identificó como un intento de estafa, terminó la comunicación y bloqueó al contacto: “Obviamente le dije que no, le corté y lo bloqueamos”.

Cómo buscan acceder a una cuenta durante las videollamadas

El código de verificación permite validar el registro de una cuenta de WhatsApp en un dispositivo. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia explica que la plataforma solicita ese dato para comprobar que quien intenta activar la cuenta es el usuario legítimo de la línea.

En maniobras mediante videollamadas, compartir pantalla puede dejar visible información sensible, incluidas notificaciones con códigos de seguridad. Si otra persona logra obtener ese dato, puede intentar utilizarlo para registrar la cuenta en otro teléfono.

Según explicó la usuaria, el objetivo del engaño era tomar el control de su WhatsApp para contactar a familiares, amigos y conocidos con pedidos de dinero. Su relato no indicó que el acceso se hubiera concretado: rechazó tanto compartir la pantalla como entregar el código.

Qué hacer ante solicitudes de códigos o dinero

WhatsApp advierte que los códigos de verificación no deben compartirse con ninguna persona. También recomienda activar la verificación en dos pasos, que incorpora un PIN adicional para proteger la cuenta.

Frente a pedidos de dinero o información privada, corresponde confirmar la identidad del remitente mediante una llamada telefónica u otro canal independiente. La urgencia del mensaje o la utilización de un perfil conocido no garantizan que quien escribe sea realmente su titular.

En el caso de una presunta estafa, las herramientas de la aplicación permiten bloquear y reportar al contacto. La vendedora difundió su experiencia para advertir a otras personas que ofrecen vehículos y reciben solicitudes de videollamadas de supuestos interesados.