Argentina goleó 4-0 a Bolivia en el Kempes y volvió al triunfo

La Selección Argentina goleó a Bolivia por 4-0 en el estadio Mario Alberto Kempes. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López marcaron los goles del equipo de Lionel Scaloni.
La Selección Argentina goleó a Bolivia por 4-0 este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de los amistosos de esta fecha FIFA. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian “Cuti” Romero y José López convirtieron los tantos de un equipo que dominó el encuentro de principio a fin.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tomó rápidamente el control de la pelota y prácticamente no permitió que Bolivia pudiera desarrollar su juego. Con presión alta y circulación paciente, la Albiceleste encontró espacios para lastimar a una defensa que tuvo dificultades para contener los movimientos argentinos.
Una de las novedades estuvo en el mediocampo, donde Exequiel Palacios se desempeñó como eje y fue determinante en la generación de juego. Alexis Mac Allister tuvo mayor libertad para adelantarse, mientras Nicolás Paz apareció desde la derecha hacia el centro y Gianluca Prestianni se ubicó principalmente sobre el sector izquierdo.
Lautaro Martínez abrió el camino en Córdoba
La superioridad argentina tuvo su premio a los 18 minutos del primer tiempo. Palacios encontró a Lautaro Martínez cerca del área y el delantero resolvió con un remate cruzado para vencer a Guillermo Viscarra y establecer el 1-0.
Diez minutos después llegó el segundo. Nuevamente Palacios participó en la construcción y dejó a Nicolás Paz frente al arquero boliviano. El futbolista definió con categoría por encima de Viscarra para ampliar la diferencia y colocar el 2-0.
Argentina también tuvo la posibilidad de aumentar antes del descanso mediante Julián Álvarez, quien quedó frente al arquero luego de otra habilitación de Palacios. Esta vez, Viscarra ganó el duelo y evitó que el marcador fuera todavía más amplio durante la primera mitad.
El Cuti Romero convirtió en su casa
El complemento tuvo uno de los momentos especiales de la noche para el público cordobés. A los ocho minutos, Nicolás Paz ejecutó un córner hacia el segundo palo y Cristian “Cuti” Romero ganó de cabeza para marcar el 3-0.
El defensor cordobés convirtió de esta manera en el Mario Alberto Kempes durante una noche particular, ya que además tuvo la oportunidad de portar la cinta de capitán. El gol generó una de las mayores ovaciones de la jornada.
Bolivia tuvo dificultades para salir de la presión argentina y, con el transcurso de los minutos, comenzó a sentir el desgaste físico. La diferencia permitió a Scaloni realizar modificaciones y darles rodaje a otros futbolistas.
José López completó la goleada
Los cambios no modificaron el desarrollo del encuentro. Argentina mantuvo el dominio y siguió buscando el arco boliviano hasta encontrar el cuarto tanto de la noche.
La jugada nació a partir de una buena intervención de Leonel Flores, quien participó en la construcción del ataque que terminó con José López definiendo para establecer el 4-0 definitivo en Córdoba.
Con el resultado asegurado, la Selección manejó los últimos minutos sin mayores inconvenientes y cerró una actuación contundente en el Kempes. El equipo nacional convirtió cuatro goles y mantuvo su arco invicto.