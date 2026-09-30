Argentina goleó en su primer amistoso en Córdoba: venció 4-0 a Bolivia

La Selección argentina le ganó 4 - 0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Fue la primera presentación de la Albiceleste después del Mundial 2026 y Lionel Scaloni dispuso un equipo con varios cambios.
La Selección argentina le ganó 4 - 0 a Bolivia este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso internacional que disputa después del Mundial 2026.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
86 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
José López marcó el 4-0 en Córdoba y anotó su primer tanto con esta camiseta.
¡GOLAZO DEL FLACO LÓPEZ! 🔥 Argentina 4-0 Bolivia | Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y @ClankJPV 📺 pic.twitter.com/TRgazoCwCg— telefe (@telefe) October 1, 2026
84 minutos: gol anulado a Argentina
La acción convertida por el Flaco López fue invalidada por fuera de juego.
83 minutos: nuevo avance de la Argentina
José López recibió un pase largo de Leonel Flores, ingresó en el área y sacudió un remate elevado.
80 minutos: Argentina agotó los ocho cambios
Valentín Gómez reemplazó a Lisandro Martínez y el juvenil de Boca Juniors, Leonel Flores, tomó el lugar de Exequiel Palacios.
76 minutos: Julián Álvarez acarició el cuarto gol
El delantero del Atlético de Madrid no alcanzó a desviar una pelota en el área chica a la salida de un córner derecho.
74 minutos: triple cambio en Argentina
Equi Fernández por Alexis Mac Allister, José López por Lautaro Martínez y Santiago Simón por Agustín Giay.
71 minutos: nueva modificación en Bolivia
Robson Matheus dejó la cancha para permitir el ingreso de Óscar López.
66 minutos: el partido se planchó con los cambios
Argentina busca acomodarse después de las modificaciones de Scaloni, pero el resultado está lejos de ponerse en riesgo porque conserva la tenencia de pelota y el Dibu Martínez no ha tenido intervenciones de relieve.
56 minutos: triple cambio en Argentina
Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono y Valentín Barco entraron por Cristian Romero, Gianluca Prestianni y Nico Paz. El Cuti le dejó la cinta de capitán a Emiliano Dibu Martínez.
53 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Cristian Romero inauguró la cinta de capitán con un gol tras un anticipo en el área tras un tiro de esquina para estampar el 3-0.
Cuando no, el señor Cuti Romero 😎⚽🔥 Argentina 3-0 Bolivia | Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y @ClankJPV 📺 pic.twitter.com/wmeGr0paKC— telefe (@telefe) October 1, 2026
48 minutos: Bolivia se animó por primera vez en el partido
El recién ingresado José Flores picó a la espalda de los centrales y dio origen a una jugada finalizada por Robson Matheus con un tiro a distancia desviado.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Un cambio en Bolivia: José Flores por Ramiro Vaca.
¡FINALIZÓ EL PRIMER TIEMPO!
44 minutos: Julián Álvarez falló un mano a mano
La Araña demoró en la definición y su disparo fue tapado por Viscarra en el área chica.
43 minutos: cambio forzado en Bolivia
Leonardo Viviani reemplazó a Diego Arroyo, lesionado.
38 minutos: Bolivia no cruza la mitad de la cancha
Es un monólogo de la Albiceleste, que controla todas las fases del juego en el estadio Mario Alberto Kempes.
28 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Exequiel Palacios dejó mano a mano a Nico Paz, quien resolvió con una definición por encima de Viscarra para sellar el 2-0.
NICO PAZ, AUTOR DEL SEGUNDO GOL ⚽️ Argentina 2-0 Bolivia | Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y @ClankJPV 📺 pic.twitter.com/T0aXa2fDhS— telefe (@telefe) October 1, 2026
18 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Lautaro Martínez encajó un buen remate en la puerta del área al palo más lejano de Viscarra para anotar el primer tanto de la noche en Córdoba.
¡GOOOOL DE LAUTARO MARTÍNEZ! 🔥 Argentina 1-0 Bolivia | Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y @ClankJPV 📺 pic.twitter.com/KDTqb6Pkav— telefe (@telefe) October 1, 2026
10 minutos: Argentina domina las acciones en el comienzo
La Albiceleste toma las riendas del compromiso, aunque todavía no registró llegadas claras al arco de Guillermo Viscarra
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones
Argentina salió a jugar con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Bolivia: Guillermo Viscarra; Yomar Rocha, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Héctor Cuéllar, Ramiro Vaca, Robson Matheus; Miguel Terceros y Jesús Maraude. DT: Óscar Villegas.