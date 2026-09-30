 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes No juega Messi

Argentina goleó en su primer amistoso en Córdoba: venció 4-0 a Bolivia

La Selección argentina le ganó 4 - 0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Fue la primera presentación de la Albiceleste después del Mundial 2026 y Lionel Scaloni dispuso un equipo con varios cambios.

30 de Septiembre de 2026
Argentina es superior a Bolivia.
Argentina es superior a Bolivia. Foto: X oficial de Argentina.

La Selección argentina le ganó 4 - 0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Fue la primera presentación de la Albiceleste después del Mundial 2026 y Lionel Scaloni dispuso un equipo con varios cambios.

La Selección argentina le ganó 4 - 0 a Bolivia este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso internacional que disputa después del Mundial 2026.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

86 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

José López marcó el 4-0 en Córdoba y anotó su primer tanto con esta camiseta.

 

 

84 minutos: gol anulado a Argentina

La acción convertida por el Flaco López fue invalidada por fuera de juego.

 

83 minutos: nuevo avance de la Argentina

José López recibió un pase largo de Leonel Flores, ingresó en el área y sacudió un remate elevado.

 

80 minutos: Argentina agotó los ocho cambios

Valentín Gómez reemplazó a Lisandro Martínez y el juvenil de Boca Juniors, Leonel Flores, tomó el lugar de Exequiel Palacios.

 

76 minutos: Julián Álvarez acarició el cuarto gol

El delantero del Atlético de Madrid no alcanzó a desviar una pelota en el área chica a la salida de un córner derecho.

 

74 minutos: triple cambio en Argentina

Equi Fernández por Alexis Mac Allister, José López por Lautaro Martínez y Santiago Simón por Agustín Giay.

 

71 minutos: nueva modificación en Bolivia

Robson Matheus dejó la cancha para permitir el ingreso de Óscar López.

 

66 minutos: el partido se planchó con los cambios

Argentina busca acomodarse después de las modificaciones de Scaloni, pero el resultado está lejos de ponerse en riesgo porque conserva la tenencia de pelota y el Dibu Martínez no ha tenido intervenciones de relieve.

 

56 minutos: triple cambio en Argentina

Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono y Valentín Barco entraron por Cristian Romero, Gianluca Prestianni y Nico Paz. El Cuti le dejó la cinta de capitán a Emiliano Dibu Martínez.

 

53 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Cristian Romero inauguró la cinta de capitán con un gol tras un anticipo en el área tras un tiro de esquina para estampar el 3-0.

 

 

 

48 minutos: Bolivia se animó por primera vez en el partido

El recién ingresado José Flores picó a la espalda de los centrales y dio origen a una jugada finalizada por Robson Matheus con un tiro a distancia desviado.

 

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Bolivia: José Flores por Ramiro Vaca.

 

¡FINALIZÓ EL PRIMER TIEMPO!

 

44 minutos: Julián Álvarez falló un mano a mano

La Araña demoró en la definición y su disparo fue tapado por Viscarra en el área chica.

 

43 minutos: cambio forzado en Bolivia

Leonardo Viviani reemplazó a Diego Arroyo, lesionado.

 

 

38 minutos: Bolivia no cruza la mitad de la cancha

Es un monólogo de la Albiceleste, que controla todas las fases del juego en el estadio Mario Alberto Kempes.

 

 

28 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Exequiel Palacios dejó mano a mano a Nico Paz, quien resolvió con una definición por encima de Viscarra para sellar el 2-0.

 

 

18 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Lautaro Martínez encajó un buen remate en la puerta del área al palo más lejano de Viscarra para anotar el primer tanto de la noche en Córdoba.

 

 

10 minutos: Argentina domina las acciones en el comienzo

La Albiceleste toma las riendas del compromiso, aunque todavía no registró llegadas claras al arco de Guillermo Viscarra

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones

 

Argentina salió a jugar con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

 

Bolivia: Guillermo Viscarra; Yomar Rocha, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Héctor Cuéllar, Ramiro Vaca, Robson Matheus; Miguel Terceros y Jesús Maraude. DT: Óscar Villegas.

Temas:

Selección Argentina Bolivia Amistoso
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso