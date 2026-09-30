Argentina podrá volver a exportar carne vacuna a Japón: los requisitos acordados

Japón acordó los requisitos sanitarios para permitir el ingreso de carne vacuna argentina proveniente de las zonas del país reconocidas como libres de fiebre aftosa con vacunación. El anuncio fue realizado este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien comunicó la finalización de esta etapa de las negociaciones comerciales con el país asiático.

La medida amplía el acceso que Argentina ya tenía al mercado japonés. Desde 2018 estaba habilitada la exportación de carne bovina proveniente de la Patagonia, considerada zona libre de aftosa sin vacunación. La negociación pendiente correspondía al resto del territorio ganadero donde se aplica la vacunación contra la enfermedad.

Caputo señaló que se acordaron los requisitos sanitarios para esas exportaciones y sostuvo que Japón compra carne bovina en el mercado internacional por más de 3.000 millones de dólares anuales. La apertura sanitaria permite que nuevos establecimientos argentinos puedan aspirar a comercializar allí, aunque los envíos dependerán de las habilitaciones correspondientes y de los acuerdos comerciales que concreten las empresas.

Un proceso sanitario de varios años

Las gestiones para ampliar el ingreso de carne vacuna argentina a Japón llevaban casi dos décadas. En febrero de 2026, el Consejo de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca japonés había aprobado el análisis de riesgo sanitario para la carne procedente de la zona libre de aftosa con vacunación.

Aquella evaluación constituyó uno de los principales pasos técnicos previos al acuerdo de requisitos sanitarios anunciado ahora. Según informó entonces la Secretaría de Agricultura, el proceso incluyó intercambio de documentación, evaluaciones técnicas y visitas de especialistas japoneses a establecimientos argentinos.

El Gobierno actual había intensificado las conversaciones desde 2024, pero las negociaciones sanitarias entre ambos países eran anteriores. Incluso años atrás, autoridades argentinas y japonesas ya mantenían reuniones para avanzar con la habilitación de carne proveniente de regiones donde se vacuna contra la fiebre aftosa.

Qué cambia con el acuerdo

Hasta ahora, la posibilidad de vender carne bovina argentina a ese destino estaba limitada por la condición sanitaria de origen. Con el nuevo esquema, la habilitación se extiende a la zona libre de aftosa con vacunación, donde se concentra una parte importante de la producción ganadera nacional.

La apertura sanitaria, sin embargo, no supone por sí sola que comiencen inmediatamente exportaciones de gran volumen. Las plantas interesadas deberán cumplir las exigencias previstas para el destino y ser autorizadas conforme a los procedimientos sanitarios correspondientes antes de realizar operaciones comerciales.

Caputo calificó el acuerdo como “histórico” y lo presentó como una oportunidad para incrementar las exportaciones. Más allá de esa valoración oficial, el alcance económico dependerá del volumen que efectivamente logren colocar los frigoríficos argentinos en Japón, los precios obtenidos y las condiciones comerciales bajo las cuales ingrese la carne vacuna argentina al mercado asiático.