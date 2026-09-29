Viajes a Tomorrowland 2027: desde Paraná ofrecen un paquete para vivir la fiesta en Brasil

REDACCIÓN ELONCE
Los viajes a Tomorrowland 2027 ya comenzaron a organizarse desde Paraná. Lucía López Osuna, de Paraná Tur, detalló a Elonce el paquete para asistir a la multitudinaria fiesta en Brasil, con vuelos, alojamiento, traslados y entradas para los tres días.
Los viajes a Tomorrowland 2027 ya comenzaron a generar expectativas entre quienes buscan participar de una de las fiestas de música electrónica más convocantes del mundo. Desde Paraná, la agencia Paraná Tur lanzó una propuesta para viajar a Brasil y participar del evento que tendrá como escenario el Parque Maeda, en San Pablo. El grupo partirá el 29 de abril para disfrutar de cuatro noches de alojamiento y tres jornadas de festival.
Lucía López Osuna, de Paraná Tur, brindó detalles a Elonce sobre la propuesta y destacó la dimensión que alcanzó el evento. “Es una fiesta tremenda, masiva y conocida mundialmente. La concurrencia es de 400.000 personas en su mejor momento. La última fue en 2019, fue increíble y cada vez apuestan a más”, expresó.
Sobre la organización del viaje, indicó: “Brasil es la sede en esta oportunidad. La fiesta se hace el 30 de abril. Nosotros salimos con un grupo el 29 para pasar cuatro noches de confort y después, a pura fiesta”. Además, recordó el crecimiento que experimentó el encuentro: “Nació en 2005 y de ahí en más fue en escala para arriba y no paró, así que hay mucha expectativa con esta que se hace en San Pablo”.
Qué incluye el viaje a Tomorrowland
La propuesta fue pensada para que los pasajeros tengan organizados los principales aspectos del traslado y la estadía. “El paquete incluye el aéreo directo desde Aeroparque, cuatro noches de alojamiento en un muy buen hotel, a 20 minutos del predio, que es en Parque Maeda de San Pablo, seguro médico, los traslados al evento todos los días y la entrada por los tres días de la fiesta”, detalló López Osuna.
La entrevistada remarcó que viajar dentro de un grupo permite contar con una estructura organizada después de cada jornada del festival. “Es la seguridad y el confort que te da saber que finalizaste una jornada de fiesta, estás exhausto y hay alguien que te espera, además de tener una buena cama confortable”, explicó.
En cuanto al costo, señaló que la contratación anticipada permitió conseguir una tarifa conveniente. “Nosotros lo contratamos con mucho tiempo de anticipación y tenemos un precio de 2.300 dólares, que es súper accesible para una fiesta de esta magnitud”, sostuvo. Luego detalló: “Los 2.300 incluyen el vuelo, los traslados al evento, los traslados al hotel, el seguro médico, las cuatro noches de alojamiento y los tres días de fiesta”.
La posibilidad de pagar el paquete en cuotas
Los interesados ya pueden comenzar a abonar el viaje. “Ya se puede ir pagando en cuotas. La primera entrega es de 700 dólares, que equivale a la entrada, y después el resto del paquete se va pagando de a poco hasta el momento del viaje”, explicó la representante de Paraná Tur.
López Osuna también destacó que viajar en grupo brinda acompañamiento ante la magnitud que alcanza Tomorrowland. “Cada vez se anotan más para ir en grupos porque la fiesta tiene tal magnitud de multitudes que te da cierta seguridad saber que estás en un grupo y que tenés a quién acudir si necesitás lo que sea”, expresó.
Asimismo, señaló que la convocatoria no está limitada a los jóvenes y que ya cuentan con pasajeros de diferentes edades. “La música, igual que el arte en general, es algo que reúne a todas las edades”, sostuvo. Y agregó: “No hay club de preferencia, no hay política, no hay edad, no hay género. Acá es arte, así que todas las personas que gocen de la música y del arte de Tomorrowland están invitadas. Incluso ya tenemos gente de un amplio rango etario inscripta en el grupo”.
Mucho más que música electrónica
Uno de los principales atractivos de Tomorrowland es la puesta en escena que acompaña a los espectáculos musicales. La representante de la agencia explicó que incluso personas que no siguen habitualmente la música electrónica se interesan por el despliegue artístico y visual del encuentro.
“Mucha gente, aunque no sea fanática de la música electrónica, va más por el evento, el arte y la creatividad que tienen los productores de esta fiesta que por la música en sí. Hay mucha propuesta alrededor”, explicó López Osuna.
“La música es algo que nos llena a todos y todos la disfrutamos, pero hay mucho alrededor de lo cual disfrutar y te vas después de cuatro días con el alma gigante”, añadió. También destacó que los escenarios y la ambientación forman parte fundamental de la experiencia que propone el festival.
Cómo son las jornadas de Tomorrowland
Cada edición presenta una identidad particular. Respecto de la propuesta prevista para el encuentro, López Osuna contó: “Este año la temática es conciencia y hablan mucho del amor, la maravilla, el deseo y el placer. Está muy interesante”.
Sobre el desarrollo de las jornadas, explicó que existen períodos de mayor intensidad, especialmente con la presentación de los DJs principales, y otros espacios con propuestas más tranquilas. “Hay momentos mucho más tranquilos y hay momentos explosivos, donde están los mejores DJs, que normalmente son desde el sunset hasta la noche. Después baja y a la mañana hay música mucho más tranquila, mucho más amena para el amanecer”, describió.
Finalmente, recordó que Tomorrowland nació en Bélgica y posteriormente expandió sus ediciones a diferentes países. “Nació en Bélgica, entonces allí siempre va a haber una edición. Ahora se hace una en Tailandia en diciembre y la próxima de esta misma línea se hace en San Pablo, y a esa vamos a ir nosotros”, concluyó. Desde Buenos Aires, según indicó, el vuelo hasta San Pablo demanda aproximadamente tres horas.