Alerta por tormentas en Argentina: anticipan lluvias intensas y acumulados de hasta 60 mm

La alerta por tormentas mantiene bajo atención a distintas provincias del norte de Argentina ante la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció el nivel amarillo para sectores de Formosa, Misiones y el este de Salta, mientras las estimaciones indican acumulados de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

El escenario de precipitaciones se extenderá durante los próximos días debido al avance de aire húmedo y al pasaje de distintas perturbaciones. Esta combinación favorecerá una sucesión de tormentas y lluvias sobre buena parte del norte y centro del territorio nacional, aunque con mejoramientos temporarios entre los diferentes episodios.

Las estimaciones del modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) muestran que las lluvias tendrán una distribución irregular. Para los próximos siete días se proyectan acumulados superiores a 40 milímetros en sectores de Misiones, Chaco y Corrientes, mientras que otras áreas cercanas podrían recibir cantidades considerablemente menores.

Dónde se esperan las tormentas más intensas

El norte argentino será uno de los sectores con mayor actividad. Para este miércoles, los mapas elaborados sobre la base del ECMWF muestran una extensa franja con elevada probabilidad de precipitaciones desde Bolivia y Paraguay hasta Misiones y el sur de Brasil. En determinadas áreas, la probabilidad supera el 70% y se aproxima al 90%.

Dentro del territorio argentino, Misiones y otros sectores del noreste aparecen entre las zonas con mayor posibilidad de registrar fenómenos intensos. En las áreas alcanzadas por el alerta amarillo pueden desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

Los acumulados podrían ubicarse entre los 30 y 60 milímetros en las zonas bajo advertencia y no se descarta que esas marcas sean superadas localmente. Además, el escenario no estaría limitado a un único episodio: las estimaciones para siete días muestran entre 30 y 50 milímetros en diferentes sectores del norte, con cantidades superiores hacia Misiones y zonas próximas.

Qué se espera para Entre Ríos y el centro del país

La inestabilidad también alcanzará al centro argentino, aunque con una distribución menos homogénea. El modelo europeo proyecta acumulados aproximados de entre 10 y 25 milímetros en buena parte de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, además de distintos sectores de la región Pampeana. Podrían aparecer núcleos con registros superiores en puntos determinados.

En el este y sudeste de la provincia de Buenos Aires, la señal de precipitaciones resulta más marcada. Allí se estiman acumulados superiores a los 40 milímetros en sectores próximos a la costa atlántica. Como referencia, las proyecciones muestran alrededor de 15 milímetros para Buenos Aires, 21 para Tandil y 46 para Mar del Plata.

Los especialistas remarcaron que estas cifras representan una tendencia de los modelos y no cantidades exactas para cada localidad. La distribución de las precipitaciones podría presentar diferencias importantes incluso entre puntos geográficamente cercanos, especialmente cuando se desarrollen tormentas de carácter localizado.