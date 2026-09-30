Las familias redujeron su mora bancaria, pero los atrasos en fintechs alcanzaron un récord

La mora de las familias mostró una leve baja en el sistema bancario durante agosto, pero continuó creciendo entre los prestamistas no financieros. Mientras la irregularidad de los créditos a los hogares pasó del 12,9% al 12,8% en las entidades financieras, en el segmento que incluye fintechs, billeteras virtuales y cadenas comerciales alcanzó un récord del 33,9%.

Los datos corresponden a una estimación de la consultora 1816 elaborada con información de la Central de Deudores del Banco Central. El reporte anticipa los resultados del Informe de Bancos de agosto, cuya publicación está prevista para fines de octubre, por lo que las cifras todavía no corresponden a ese documento oficial.

En el conjunto del crédito privado bancario, la irregularidad se mantuvo en el 7,7%. El comportamiento fue diferente según el tipo de deudor: la mora de las familias retrocedió 0,1 punto porcentual, mientras que la de las empresas aumentó del 3,6% al 3,8%.

Una baja de los saldos impagos después de más de dos años

Según 1816, los saldos en mora de las familias también disminuyeron en términos reales, es decir, descontando la inflación. Fue la primera caída desde marzo de 2024 y permitió identificar una mejora que no respondió únicamente a cambios en el volumen total de préstamos.

La tasa de irregularidad compara el monto de los créditos con incumplimientos contra el financiamiento total. Por eso, el indicador puede bajar cuando crecen los préstamos, aunque los saldos impagos no disminuyan. En agosto, de acuerdo con la consultora, también hubo una reducción real de esos saldos.

Sin embargo, la mejora no se extendió a todo el sistema: los atrasos de las familias aumentaron en 17 de los 30 principales bancos por volumen de préstamos a hogares. Además, aunque la irregularidad total prácticamente no cambió entre mayo y agosto, siguió muy por encima de octubre de 2024, cuando era del 1,5%, con un 2,5% para los hogares y un 0,7% para las empresas.

Las deudas refinanciadas superaron los $2,7 billones

Las refinanciaciones alcanzaron nuevos máximos en agosto. El saldo refinanciado representó el 3,8% del crédito total a las familias y el 0,8% del financiamiento a las empresas. Entre los hogares, el monto de las deudas renegociadas superó los $2,7 billones.

La consultora consideró que ese proceso podría contribuir a reducir los indicadores de mora en los próximos meses, aunque aclaró que el efecto no es inmediato. Según las reglas de clasificación citadas en el informe, los plazos mínimos para dejar de ser considerado moroso después de una refinanciación varían entre dos, cinco y ocho meses, de acuerdo con la situación del deudor.

Otra señal fue la caída al 2,7% de la deuda bancaria clasificada en Situación 2, que comprende atrasos de hasta 90 días todavía no considerados irregulares. Fue el menor nivel desde agosto de 2025. No obstante, 1816 advirtió que la velocidad de reducción de la mora también dependerá de la recuperación del crédito: el stock de préstamos privados en pesos, medido en términos reales, permanece prácticamente en el nivel de julio de 2025.

Los atrasos siguen creciendo fuera de los bancos

El panorama fue distinto entre los prestamistas no financieros. En ese universo, la mora de las familias aumentó por vigésimo primer mes consecutivo y pasó del 33,69% al 33,9%, el máximo de la serie relevada por la consultora.

El segmento incluye proveedores de crédito como fintechs, billeteras virtuales y cadenas comerciales. Su nivel de irregularidad quedó más de 21 puntos porcentuales por encima del 12,8% registrado entre los hogares con préstamos en entidades financieras.

Pese a esa diferencia, los prestamistas no financieros tienen una participación menor en el endeudamiento de las familias. Según el informe, concentran aproximadamente el 17% del crédito a los hogares cuando se consideran conjuntamente el financiamiento bancario y el no financiero.