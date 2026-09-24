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Deportes Furor por el último partido del capitán

Locura por la despedida de Messi: las entradas se agotaron en menos de dos horas

La venta comenzó este jueves a las 18 para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, que será el 6 de octubre ante Benín en el Monumental. Las populares volaron primero y antes de las 20 ya no quedaban localidades disponibles.

24 de Septiembre de 2026
El adiós al diez.
El adiós al diez.

La venta comenzó este jueves a las 18 para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, que será el 6 de octubre ante Benín en el Monumental. Las populares volaron primero y antes de las 20 ya no quedaban localidades disponibles.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina provocó este jueves una demanda extraordinaria de entradas para el amistoso que la Albiceleste disputará ante Benín el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental. La venta comenzó a las 18 y, antes de las 20, la plataforma Deportick ya informaba que no quedaban localidades disponibles.

El encuentro será el último de Messi con la camiseta argentina. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el capitán estará disponible para el compromiso frente a Benín, que cerrará una serie de tres amistosos de la Selección durante esta ventana internacional.

La expectativa se trasladó rápidamente a la venta de tickets. Según reportaron usuarios que intentaban ingresar al sistema, la enorme cantidad de conexiones generó demoras y extensas filas virtuales. Las populares fueron las primeras en agotarse y, poco después, comenzaron a desaparecer las restantes ubicaciones.

 

Las populares duraron menos de una hora

 

Las entradas habían salido a la venta a través de Deportick y del sistema de AFA Tickets. Los valores anunciados iban desde 90.000 pesos para las populares hasta 480.000 pesos para las plateas medias San Martín y Belgrano.

A poco más de una hora de iniciada la comercialización, usuarios que lograban superar la fila virtual mostraban que únicamente quedaban disponibles algunas de las ubicaciones más costosas. Cerca de las 19.15, por ejemplo, todavía aparecían plateas de 320.000 pesos.

Minutos después, alrededor de las 19.28, comenzaron a multiplicarse en redes sociales las capturas que indicaban que las localidades estaban agotadas. Mientras tanto, otras personas continuaban dentro de la fila virtual con tiempos de espera que superaban una hora.

 

Deportick informó que ya no quedaban entradas

 

Finalmente, cerca de las 19.50, Deportick comunicó que las entradas se encontraban agotadas. De esta manera, el expendio general duró menos de dos horas desde su apertura.

La enorme demanda estuvo vinculada al carácter histórico del encuentro. Messi había anunciado oficialmente su retiro de la Selección y eligió el partido del 6 de octubre para cerrar su trayectoria internacional.

La AFA programó para esta ventana tres amistosos: Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental y finalmente a Benín, el martes 6, también en la cancha de River.

 

El Monumental, escenario del último partido de Messi

 

La presentación frente a Benín tendrá una carga emocional particular. Será la última oportunidad de ver a Lionel Messi jugando oficialmente con la camiseta de la Selección Argentina, después de más de dos décadas de trayectoria internacional.

El rosarino cerrará así un ciclo en el que consiguió, entre otros títulos, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

 

Por el momento, resta conocer si la AFA dispone de algún remanente de localidades que pueda habilitarse en una nueva instancia. Hasta que exista una comunicación oficial, la venta general aparece agotada tras una jornada marcada por las largas filas virtuales y la enorme demanda.

Temas:

Lionel Messi Selección Argentina despedida de Messi entradas Monumental Argentina
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