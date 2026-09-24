Juegos Suramericanos: la crespense Melina Spahn ganó la medalla de plata en frontón

La crespense Melina Spahn cerró una destacada participación en los Juegos Suramericanos al obtener la medalla de plata en la competencia de frontón individual femenino. En la definición, la entrerriana cayó frente a la peruana Valeria Garcés, quien se quedó con el título.

La final terminó 2-0 para Garcés, con parciales de 15-8 y 15-7. La representante peruana completó de esa manera un torneo perfecto, ya que no perdió ningún set a lo largo de la competencia.

Más allá de la derrota en la definición, el recorrido de Spahn tuvo un premio adicional de gran importancia: consiguió la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que se desarrollarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto.

El camino de Melina Spahn hacia la final

El debut de Melina Spahn fue ante la venezolana Diana Rangel y comenzó con dificultades. Después de perder el primer set por 15-6, logró revertir el encuentro con parciales de 15-13 y 10-5 para imponerse por 2-1.

En su segunda presentación volvió a cruzarse con Valeria Garcés. La peruana se quedó con el primer parcial por 15-3 y la crespense debió abandonar posteriormente debido a una dolencia muscular.

Melina Spahn.

Spahn consiguió recuperarse para afrontar el tercer encuentro de la fase de grupos. Allí superó a la boliviana Rocío Rengifo por 2-0, con resultados de 15-12 y 15-7, triunfo que además le aseguró el pasaje a los Panamericanos.

Clasificación asegurada para Lima 2027

Con ese resultado, la deportista entrerriana consiguió uno de los principales objetivos de su participación. Melina Spahn estará en Lima 2027, donde tendrá la posibilidad de representar nuevamente a la Argentina en una de las principales competencias deportivas del continente.

Tras superar la fase previa, la crespense volvió a instalarse entre las principales protagonistas del frontón femenino y llegó hasta el partido decisivo. Allí nuevamente tuvo enfrente a Garcés, que mantuvo el rendimiento mostrado durante todo el certamen.

La peruana logró imponerse por 15-8 en el primer set y cerró la final con un 15-7 en el segundo. Spahn se quedó así con la medalla de plata y completó un torneo en el que debió sobreponerse incluso a una molestia física.