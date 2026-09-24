Frigerio anunció créditos y refinanciación de deudas para estatales y jubilados entrerrianos

El programa de alivio financiero incluirá un límite del 40% a la afectación de haberes, una línea de Sidecreer respaldada con $2.000 millones y un esquema para refinanciar deudas al 35% en hasta 48 meses.
El Gobierno de Entre Ríos anunció un programa de alivio financiero para empleados públicos y jubilados provinciales, con medidas orientadas a reorganizar deudas y prevenir nuevos casos de sobreendeudamiento. La iniciativa incluirá créditos de Sidecreer, refinanciación a una tasa del 35% y un límite del 40% para la afectación de los haberes mediante préstamos personales o ayudas económicas.
La presentación estuvo encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch.
El Ejecutivo sostuvo que el programa buscará atender las dos dimensiones del problema: brindar mejores condiciones a quienes necesitan reestructurar compromisos financieros y establecer reglas para evitar que los descuentos absorban una proporción excesiva de los ingresos.
Un límite del 40% sobre los haberes
Una de las principales medidas será la aplicación de un límite del 40% sobre los haberes para la contratación de préstamos personales o ayudas económicas.
Según explicó Frigerio, la disposición tendrá como finalidad preservar una parte significativa del ingreso mensual de trabajadores y jubilados y evitar que las cuotas y descuentos reduzcan excesivamente el dinero disponible para los gastos cotidianos.
“Sabemos que muchas veces el crédito, que debería ser una solución, termina transformándose en un problema para muchas familias”, afirmó el gobernador.
Añadió que esa situación se produce cuando las deudas y los descuentos comienzan a representar una proporción cada vez mayor del salario o del haber previsional.
Aunque sostuvo que Entre Ríos se encuentra entre las provincias con menores niveles de sobreendeudamiento, remarcó que la problemática representa un drama para cada hogar alcanzado. “Eso no quiere decir que para cada familia que sufre esta situación no sea algo que le quita el sueño. Frente a esta realidad tenemos que actuar”, manifestó.
Créditos de Sidecreer por $2.000 millones
El programa también contemplará una nueva línea de préstamos administrada por Sidecreer. Para financiarla, la Provincia anunció una inversión de $2.000 millones.
Frigerio señaló que los créditos tendrán una de las tasas más bajas disponibles en el mercado, aunque durante el anuncio no se precisaron los montos máximos por beneficiario ni los requisitos para acceder.
La herramienta estará dirigida a empleados públicos y jubilados provinciales. Los detalles operativos, las condiciones de solicitud y la fecha de habilitación deberán informarse al momento de la implementación.
El objetivo será ofrecer una alternativa dentro del sistema provincial para quienes necesiten financiamiento, con condiciones que reduzcan el riesgo de recurrir a préstamos con costos elevados.
Refinanciación al 35% en hasta 48 meses
Sidecreer también participará del plan mediante un esquema destinado a reestructurar deudas existentes. La propuesta tendrá una tasa del 35% y un plazo de amortización de hasta 48 meses.
El nuevo mecanismo se sumará al programa de desendeudamiento y unificación de pasivos implementado mediante un acuerdo entre la Provincia y el Banco Entre Ríos.
La finalidad será que los beneficiarios puedan concentrar o reordenar sus compromisos financieros mediante cuotas más previsibles y plazos más extensos.
“Vamos a hacer un nuevo plan de refinanciamiento de deudas, que se suma al del Banco Entre Ríos, con una tasa del 35% y plazos de amortización de 48 meses”, resumió Frigerio.
Las autoridades deberán precisar posteriormente qué tipos de deuda podrán incluirse, los criterios de elegibilidad y el procedimiento para adherir al programa.
Educación financiera en las escuelas
El anuncio incorporó además una línea preventiva vinculada con la formación de niños y jóvenes. El Gobierno informó que trabaja con el Consejo General de Educación para sumar contenidos de educación financiera en las aulas.
La propuesta buscará brindar herramientas para comprender el funcionamiento del crédito, las tasas de interés, el endeudamiento y la administración responsable de los ingresos.
“Como Estado no solo tenemos el rol de poner límites y ayudar a sobrellevar una situación difícil, sino también el de capacitar y educar financieramente a nuestros jóvenes”, expresó el mandatario.
Frigerio sostuvo que esa formación deberá comenzar desde edades tempranas y ampliarse progresivamente durante la trayectoria educativa.
Las medidas anunciadas
El programa provincial tendrá cuatro ejes principales: la fijación de un límite del 40% para la afectación de haberes, la creación de una línea de préstamos de Sidecreer, la inversión de $2.000 millones para financiarla y la refinanciación de deudas al 35% en un plazo máximo de 48 meses.
A esas herramientas se añadirá la incorporación progresiva de educación financiera dentro del sistema educativo entrerriano.
El Gobierno provincial deberá comunicar ahora la reglamentación, la fecha de entrada en vigencia y los canales mediante los cuales trabajadores estatales y jubilados podrán solicitar los créditos o incorporarse al esquema de refinanciación.