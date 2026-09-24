El Gobierno nacional reincorporaría a trabajadores despedidos de Olivos: dónde serán reubicados

El Gobierno nacional habría acordado reincorporar a trabajadores que fueron desplazados de la Quinta Presidencial de Olivos en el marco de la reciente reorganización del complejo. La medida todavía no fue confirmada oficialmente por la Casa Rosada y resta determinar si comprenderá a la totalidad de los empleados alcanzados por las cesantías.

Según informó Ámbito, el entendimiento se produjo después de negociaciones entre funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, y representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Todavía deben completarse distintos procedimientos administrativos antes de que las reincorporaciones queden formalizadas.

Los trabajadores no retornarían a sus anteriores funciones dentro de la residencia presidencial. La alternativa acordada contempla su reubicación entre la Casa Rosada y las oficinas que Presidencia posee sobre la calle 25 de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Dónde serían reubicados los trabajadores

La decisión del Gobierno nacional no implicaría retrotraer la reorganización dispuesta en la Quinta de Olivos. El esquema prevé que la Casa Militar amplíe sus responsabilidades dentro del complejo presidencial, mientras continúa el proceso de transferencia de tareas y bienes.

La Casa Militar ya tiene entre sus funciones formales la seguridad del Presidente, la Casa de Gobierno y la Residencia Presidencial de Olivos. Su estructura también contempla tareas vinculadas con la distribución y coordinación de personal civil en dependencias y actividades presidenciales.

El conflicto laboral había comenzado la semana pasada con una serie de cesantías en la residencia. ATE rechazó los despidos y reclamó la reincorporación de los empleados civiles, mientras cuestionó el avance de la Casa Militar sobre funciones que hasta ese momento desempeñaban trabajadores civiles.

La reorganización que originó el conflicto

La reestructuración incluyó cambios en la administración de la Quinta de Olivos y una modificación del esquema de seguridad, control y funcionamiento interno. Mientras se desarrolla esa transición, todavía permanece personal civil cumpliendo distintas tareas dentro del predio.

En los últimos días circularon diferentes versiones sobre las razones que llevaron a las desvinculaciones, entre ellas supuestas filtraciones de información y cuestionamientos internos relacionados con el funcionamiento de la residencia. Hasta el momento, el Gobierno nacional no difundió públicamente una explicación individual sobre los motivos de cada cesantía.

ATE había declarado el estado de alerta tras conocerse los despidos y advertido sobre posibles medidas de fuerza. El sindicato sostuvo que algunos de los afectados realizaban tareas de administración, mantenimiento, limpieza, cocina y atención dentro de la residencia presidencial.

La medida aún espera formalización

La eventual reincorporación permitiría mantener a los empleados dentro de la estructura estatal, aunque con nuevos lugares de trabajo. Según la información conocida hasta ahora, las alternativas son la Casa Rosada y otras oficinas presidenciales situadas en la calle 25 de Mayo.

Todavía resta establecer cuántos de los trabajadores alcanzados por las cesantías serán finalmente reincorporados. Tampoco se informaron públicamente las tareas específicas que desempeñará cada empleado una vez concretada la reasignación.

De esta manera, el Gobierno nacional avanzaría hacia una salida al conflicto abierto por los despidos en Olivos sin modificar la reorganización prevista para la residencia presidencial. La confirmación definitiva dependerá ahora de que se completen los trámites administrativos y se oficialice el acuerdo alcanzado con los representantes gremiales.