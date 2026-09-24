Comenzaron obras en la ruta Victoria - Rosario y habrá tránsito alternado durante un mes y medio

Este jueves comenzaron las obras sobre el enlace vial Victoria - Rosario, que obligarán a mantener el tránsito alternado durante aproximadamente un mes y medio. Los trabajos se concentran en un sector de la Ruta Nacional 174 y, durante todo el período de intervención, permanecerá habilitado solamente un carril para ambos sentidos de circulación.

La segunda etapa de las obras obligatorias sobre el enlace vial que conecta Entre Ríos con Santa Fe se desarrolla a la altura del kilómetro 59,2, donde se ejecutarán nuevas losas de hormigón.

Los trabajos de pavimentación estaban previstos inicialmente para comenzar el lunes, pero finalmente se pusieron en marcha este jueves. Debido a las características de la intervención, se anticiparon posibles demoras para quienes utilicen el corredor.

Un solo carril durante las 24 horas

La principal modificación para los automovilistas será la implementación de tránsito alternado durante las 24 horas del día, ya que en el sector intervenido quedará disponible un único carril.

Esta modalidad se mantendrá mientras avance la obra, incluso durante la noche. Por ese motivo, se estima que podrían producirse congestiones y mayores tiempos de espera, especialmente en momentos de intenso movimiento vehicular.

Para ordenar la circulación se implementará un esquema especial de señalización y habrá personal encargado de advertir y orientar a los conductores mientras atraviesen el sector.

Qué trabajos realizarán en la ruta

La intervención contempla la construcción de nuevas losas de hormigón en ambos sentidos de circulación. Los trabajos permitirán continuar y empalmar el tramo con la calzada que ya había sido intervenida durante la primera etapa de puesta en valor.

Si bien estas tareas estaban contempladas originalmente en el contrato de concesión para el próximo año, la empresa Conexión Alto Delta decidió adelantar el cronograma.

Según se indicó, el objetivo de la medida fue mejorar el estado de la calzada y las condiciones de seguridad de quienes utilizan diariamente el corredor que conecta Victoria con Rosario.

Las estimaciones de la concesionaria establecieron un plazo aproximado de un mes y medio de trabajos, período durante el cual continuará la circulación alternada en el kilómetro 59,2.

Ante las posibles complicaciones, se pidió a quienes deban transitar por el enlace vial que planifiquen sus viajes teniendo en cuenta eventuales demoras, particularmente en los horarios de mayor circulación.

También recomendaron reducir la velocidad al aproximarse al área de obra, mantener una distancia prudente con los demás vehículos y respetar las instrucciones del personal que estará trabajando sobre la traza.

Las tareas sobre la Ruta Nacional 174 tendrán impacto directo sobre uno de los principales enlaces viales entre Entre Ríos y Santa Fe. Por ese motivo, durante las próximas semanas quienes circulen entre Victoria y Rosario deberán contemplar tiempos adicionales para atravesar el sector intervenido.