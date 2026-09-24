Robaron en un comercio en Paraná y les hallaron un presunto inhibidor de señal

Tres mujeres fueron detenidas tras el robo de prendas de vestir en un comercio de Paraná. Durante el procedimiento, la Policía les encontró un dispositivo señalado como un posible inhibidor de señal. El operativo se realizó durante la tarde-noche de este miércoles y también permitió secuestrar otros elementos.

Según se informó a Elonce, el hecho comenzó en un local comercial ubicado sobre calle Gualeguaychú. Tras una alerta, personal policial inició la búsqueda de las sospechosas con intervención de la División 911 y Videovigilancia.

Finalmente, las tres mujeres fueron interceptadas en inmediaciones de calles Urquiza y Buenos Aires. Al momento del procedimiento llevaban consigo diferentes elementos.

Entre las pertenencias de las sospechosas había diversos productos de perfumería, un bolso y una bolsa de grandes dimensiones que había sido acondicionada con cinta adhesiva.

Además, los efectivos localizaron un elemento punzante de fabricación casera y un dispositivo señalado como un posible inhibidor de señal. El aparato fue secuestrado y quedó sujeto a las correspondientes actuaciones para establecer sus características.

La Fiscalía interviniente fue informada de lo ocurrido y dispuso la detención de las tres sospechosas por el supuesto delito de hurto, además del secuestro del dispositivo y de los restantes elementos considerados de interés para la investigación.

Tres detenidos por el robo de cables

En otro procedimiento desarrollado pocas horas después, tres hombres fueron detenidos durante la madrugada de este jueves luego de ser sorprendidos cuando presuntamente sustraían cables en inmediaciones de calles Montevideo y Libertad.

La intervención policial comenzó a partir de un llamado recibido por el 911, mediante el cual se alertó sobre la presencia de tres personas que se encontraban sustrayendo cableado en ese sector de la ciudad.

Cuando los efectivos arribaron, los sospechosos emprendieron la fuga en distintas direcciones, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

El procedimiento permitió localizar y detener a los tres hombres en diferentes puntos de la zona. Paralelamente, los policías inspeccionaron el lugar donde se había denunciado la sustracción.

Allí encontraron aproximadamente 30 metros de cable de fibra óptica, que habían sido cortados en diferentes tramos. La Fiscalía interviniente, dispuso la detención de los tres hombres por el supuesto delito de robo en flagrancia.