Encontraron a un bebé sin vida dentro de una bolsa en una plaza del norte de Córdoba

El cuerpo de un bebé fue encontrado dentro de una bolsa de residuos en una plaza de Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba. El hallazgo se produjo este martes, cuando un vecino advirtió la presencia de los restos y dio inmediato aviso a la Policía.

Tras la denuncia, se desplegó un operativo policial y judicial en el lugar. La investigación quedó a cargo de la fiscal Analía Cepede, quien ordenó distintas medidas para intentar determinar la identidad del niño y establecer qué ocurrió antes de que fuera encontrado.

Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente la causa de muerte ni precisaron cuánto tiempo habrían permanecido los restos en la plaza. Tampoco se comunicó la existencia de personas detenidas o imputadas en el marco de la causa.

Qué determinaron las primeras actuaciones

La fiscal confirmó que el cuerpo del bebé no estaba completo y que, según las primeras estimaciones, el niño habría tenido varias semanas de vida. Esos datos forman parte de las actuaciones preliminares y deberán ser complementados con los correspondientes estudios forenses.

Entre las hipótesis bajo análisis se encuentra la posibilidad de que animales de la zona hayan intervenido sobre los restos. Sin embargo, los investigadores todavía no determinaron si esa circunstancia explica el estado en el que fue encontrado el cuerpo.

El lugar permaneció bajo resguardo mientras trabajaban efectivos policiales y personal judicial. El objetivo fue preservar posibles elementos de interés que puedan contribuir a reconstruir cómo llegó la bolsa hasta ese sector de Villa de María del Río Seco.

Buscan identificar al bebé

Uno de los principales objetivos de la investigación en Córdoba es establecer la identidad del niño. Para ello, la Fiscalía dispuso revisar antecedentes médicos y otros registros que puedan aportar información sobre nacimientos recientes en la región.

En ese marco, los investigadores comenzaron a analizar historias clínicas de mujeres que dieron a luz durante un período compatible con la edad estimada del bebé. La medida busca detectar coincidencias que permitan avanzar en la identificación.

La Fiscalía también procura determinar las circunstancias de la muerte y si ocurrió antes de que el cuerpo fuera colocado en la bolsa. Las pericias serán centrales para establecer una secuencia temporal y orientar las siguientes medidas judiciales.

La causa continúa abierta

Hasta el momento, no se difundieron resultados definitivos de los estudios practicados sobre los restos. Tampoco se informó oficialmente si fueron encontradas cámaras de seguridad, testigos u otros elementos que permitan conocer quién dejó la bolsa en la plaza.

La investigación continúa bajo la conducción de la fiscal Cepede, mientras se espera el avance de los análisis forenses y documentales. Cualquier definición sobre eventuales responsabilidades dependerá de los resultados de esas diligencias.

El hallazgo del bebé generó conmoción en Villa de María del Río Seco, mientras las autoridades de Córdoba trabajan para esclarecer su identidad y las circunstancias de la muerte. La causa permanece abierta y, por ahora, no hay personas detenidas ni imputadas.