Siguen los cambios en la Quinta de Olivos: renunció una funcionaria cercana a Karina Milei

Los cambios en la Quinta de Olivos sumaron este lunes un nuevo capítulo con la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia. La funcionaria integraba el equipo cercano a Karina Milei y tenía bajo su órbita tareas vinculadas con el funcionamiento de dependencias presidenciales, entre ellas la residencia.

La salida quedó formalizada mediante el Decreto 1055/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma establece que la renuncia rige desde el 20 de septiembre y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El texto oficial no explica las razones de la decisión y se limita a aceptar la dimisión y agradecer a Agudiez por los servicios prestados durante su gestión. Con su salida, quedó vacante la Subsecretaría de Planificación General, área dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.

La salida se conoció después de los cambios en Olivos

La renuncia se produce pocos días después de una reorganización en la Quinta de Olivos. La semana pasada, el Gobierno informó que la Casa Militar asumiría la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la residencia presidencial y de otros lugares de alojamiento transitorio utilizados por el Presidente y su familia.

La medida también contempló la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y una redistribución de tareas. De acuerdo con la información oficial difundida entonces, el traspaso de responsabilidades y bienes hacia la Casa Militar deberá completarse dentro de un plazo máximo de 60 días.

En ese proceso también se produjeron desvinculaciones y reasignaciones de personal civil. Infobae informó que fuentes oficiales confirmaron 12 despidos vinculados con la reorganización, mientras avanzaba el nuevo esquema para el funcionamiento de la residencia presidencial.

Qué funciones tenía María Belén Agudiez

Agudiez se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General dentro de la estructura conducida por Karina Milei. Desde ese cargo intervenía en cuestiones relacionadas con la organización y el funcionamiento de distintas dependencias presidenciales, entre ellas la Quinta de Olivos.

Según información publicada por Infobae, la exfuncionaria formaba parte del entorno de confianza de la secretaria general de la Presidencia. Su salida se conoció después de que también fuera desplazado Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba en la administración de la residencia presidencial.

María Belén Agudiez.

La información oficial publicada este lunes no establece una relación causal entre la renuncia de Agudiez y las modificaciones realizadas previamente en Olivos. Tampoco comunica quién ocupará la Subsecretaría de Planificación General tras la aceptación de su dimisión.

El nuevo esquema para la residencia presidencial

La Casa Militar ya tenía entre sus funciones la seguridad del Presidente, su familia y la Residencia Presidencial de Olivos. Con la reorganización anunciada la semana pasada, el Gobierno informó que ampliaría su intervención sobre la coordinación integral de la seguridad y los procesos administrativos internos del predio.

La estructura de Casa Militar tiene, entre otros objetivos, la organización de protocolos de seguridad y las normas de acceso a la Casa Rosada y a las residencias presidenciales. Esas competencias están contempladas dentro de la normativa vigente de la Secretaría General de la Presidencia.

La renuncia de Agudiez se incorpora así a una serie de modificaciones recientes en torno a la Quinta de Olivos, que incluyen cambios de personal, la eliminación de una estructura administrativa y el traspaso de nuevas responsabilidades hacia la Casa Militar. Hasta el momento, el decreto que oficializó su salida no informó las razones de la dimisión ni anunció a su reemplazante.