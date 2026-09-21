FMI inicia una nueva revisión del acuerdo con Argentina: qué metas deberá mostrar el Gobierno

Una misión del FMI comienza este lunes la tercera revisión del acuerdo vigente con la Argentina, una instancia en la que se analizarán las principales metas del programa económico. El resultado será determinante para establecer si el país puede acceder a un nuevo desembolso cercano a los US$900 millones.

La delegación estará encabezada por Joyce Wong, jefa de misión del organismo para la Argentina, y mantendrá reuniones técnicas con funcionarios del equipo económico en Buenos Aires. El ministro de Economía, Luis Caputo, no participará de esos encuentros debido a que se encuentra en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La revisión tomará como referencia principalmente la situación económica al cierre del segundo trimestre. Entre los puntos centrales aparecerán el resultado fiscal y la evolución de las reservas internacionales, dos de las variables contempladas dentro del programa acordado con el organismo.

La meta fiscal que analizará el FMI

En materia fiscal, el programa contempla para 2026 un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno. El objetivo forma parte del esquema acordado en la segunda revisión y está vinculado con el compromiso de mantener equilibrio financiero en las cuentas públicas.

Los últimos datos oficiales muestran que en agosto el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $635.529 millones y un resultado primario positivo de $1,99 billones. Con esos números, en los primeros ocho meses del año el superávit financiero acumulado fue cercano al 0,2% del PBI y el primario rondó el 1,1%.

Esos registros serán parte del escenario que deberán evaluar los técnicos del FMI, aunque la revisión no se limitará a observar el dato acumulado. También se analizará su consistencia con las metas definidas para el período y con los compromisos incluidos en el acuerdo de facilidades extendidas.

Las reservas, el otro punto central

La evolución de las reservas internacionales será el segundo eje relevante de las conversaciones. En su última evaluación, el organismo había señalado que fortalecer los activos externos del Banco Central continuaba siendo una prioridad para reducir vulnerabilidades y mejorar la capacidad de respuesta frente a eventuales shocks.

El Banco Central informó que hasta el 31 de julio había comprado US$13.337 millones en el mercado cambiario durante 2026, por encima del nivel de referencia de US$10.000 millones contemplado para todo el año. Registros posteriores ubicaron el acumulado por encima de los US$14.000 millones durante las primeras semanas de septiembre.

Sin embargo, el volumen de dólares comprados no será el único indicador relevante. Los técnicos del FMI también deberán observar la evolución de las reservas internacionales netas computables según la metodología específica establecida dentro del programa, que puede diferir del movimiento de las reservas brutas del Banco Central.

Un posible desembolso de US$900 millones

Si la evaluación técnica concluye satisfactoriamente, la tercera revisión podría habilitar un desembolso cercano a los US$900 millones. Ese monto corresponde a recursos que permanecen pendientes dentro del cronograma previsto para 2026, después de que la segunda revisión habilitara en mayo un giro de aproximadamente US$1.000 millones.

El desembolso no será automático una vez concluidas las reuniones en Buenos Aires. Primero deberá alcanzarse un entendimiento entre los equipos técnicos y, posteriormente, la revisión tendrá que ser considerada y aprobada por el Directorio Ejecutivo del organismo.

La negociación coincide además con un vencimiento cercano a los US$800 millones que la Argentina debe afrontar con el FMI hacia el cierre de esta semana. De esta manera, las conversaciones combinarán la evaluación de las metas fiscales y de reservas con la posibilidad de liberar nuevos fondos dentro del programa vigente.