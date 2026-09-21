Día del Estudiante: por qué se celebra el 21 de septiembre en Argentina

Por qué el Día del Estudiante se celebra el 21 de septiembre

El Día del Estudiante se celebra el 21 de septiembre en Argentina en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y a su vínculo con el desarrollo de la educación pública. La fecha coincide con el inicio convencional de la primavera y se convierte en una jornada marcada por encuentros entre alumnos, actividades recreativas y celebraciones en plazas, parques y otros espacios al aire libre.

La conmemoración no constituye un feriado nacional, aunque en distintas instituciones educativas se suspenden las actividades académicas o se organizan propuestas especiales. La efeméride está destinada a estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, aunque las modalidades de celebración varían según cada jurisdicción y establecimiento.

La asociación con Sarmiento se remonta al 21 de septiembre de 1888, cuando sus restos llegaron a Buenos Aires desde Asunción, Paraguay. El expresidente había fallecido el 11 de septiembre de ese año en la capital paraguaya, donde se encontraba por motivos vinculados con su salud. El traslado dio lugar a distintos homenajes por su trayectoria política y educativa.

El origen del Día del Estudiante

La iniciativa para establecer formalmente el Día del Estudiante surgió en 1902 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La propuesta fue impulsada por Salvador Debenedetti, quien se encontraba vinculado con la representación estudiantil de esa casa de estudios.

En sus comienzos, la jornada contempló la realización de actos académicos en memoria de Sarmiento. Durante esos encuentros se leyeron fragmentos de sus discursos y escritos relacionados con la enseñanza, y se recordó su participación en la ampliación del sistema educativo argentino durante el siglo XIX.

La conmemoración se extendió con el paso del tiempo hacia otras universidades e instituciones educativas. También adquirió un perfil recreativo, especialmente entre los estudiantes secundarios, que comenzaron a organizar reuniones, festivales y actividades al aire libre. La coincidencia con la llegada convencional de la primavera contribuyó a consolidar esa modalidad.

Por qué se recordó a Domingo Faustino Sarmiento

Sarmiento fue presidente de la Nación entre 1868 y 1874 y promovió durante su mandato la creación de escuelas, la formación de docentes y la incorporación de alumnos al sistema educativo. Los registros históricos señalaron que la población escolar creció de aproximadamente 30.000 a 110.000 estudiantes durante ese período.

Su gestión también impulsó la llegada de docentes formadas en el exterior, principalmente en Estados Unidos, para trabajar en las escuelas normales. Esos establecimientos tuvieron como objetivo preparar maestros que posteriormente se desempeñarían en diferentes provincias del país.

Otra de las instituciones vinculadas con sus políticas fue la Biblioteca Nacional de Maestros, creada para reunir libros, documentos y recursos destinados a la enseñanza. Su acervo conservó materiales relacionados con la historia educativa argentina y con la formación pedagógica.

La diferencia con el Día del Maestro

El homenaje del 21 de septiembre se complementó con el Día del Maestro, celebrado cada 11 de septiembre, fecha del fallecimiento de Sarmiento. Mientras esa jornada estuvo dedicada principalmente al trabajo docente, el Día del Estudiante reconoce a quienes transitaban los distintos niveles del sistema educativo.

La Ley 1.420, que estableció la educación común, gratuita y obligatoria, fue sancionada en 1884, diez años después de que Sarmiento concluyera su mandato presidencial. Si bien la norma no fue aprobada durante su gobierno, sus ideas y políticas formaron parte del proceso histórico que precedió al debate educativo.

Con los años, el Día del Estudiante incorpora costumbres que excedieron los actos institucionales que le dieron origen. Los encuentros juveniles, las propuestas culturales y las actividades recreativas pasaron a formar parte de una celebración que mantuvo su vínculo histórico con la educación.

En Entre Ríos, el Calendario Escolar 2026 aprobado por el Consejo General de Educación (CGE) estableció al 21 de septiembre como Día del Estudiante y lo incorporó expresamente entre los recesos escolares previstos para el ciclo lectivo. Este año, la fecha cae lunes. Además, el 21 de septiembre coincide tradicionalmente con la celebración del inicio de la primavera en Argentina. De esta manera, los alumnos retomarán sus actividades habituales el martes 22.