ANMAT prohibió medicamentos y productos médicos sin autorización: cuáles son

La ANMAT dispuso este lunes dos nuevas prohibiciones sanitarias que alcanzan, por un lado, a medicamentos y productos médicos identificados como CAFLAB y, por otro, a unidades específicas de insumos de la firma Medtronic que habían sido denunciadas como robadas en Rosario. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante las disposiciones 5970/2026 y 5979/2026.

La primera investigación comenzó luego de que una persona denunciara haber comprado por Mercado Libre un producto rotulado como “Caflab Applied Science. Ácido Tricloroacético 30%”, presentado en un frasco de 10 mililitros y promocionado para distintos tratamientos dermatológicos.

Durante las verificaciones se constató que Laboratorio CAFLAB no estaba registrado ante el organismo en los rubros de medicamentos, productos médicos, diagnóstico in vitro ni cosméticos. Tampoco se encontró habilitación de un establecimiento farmacéutico con esa denominación en el domicilio declarado en Luis Guillón, provincia de Buenos Aires.

Qué productos de CAFLAB fueron prohibidos

La ANMAT resolvió prohibir en todo el territorio nacional el uso, la comercialización y la distribución de medicamentos o productos médicos identificados como CAFLAB o CAFLAB Applied Science, así como aquellos que declaren haber sido elaborados por esa firma para uso en medicina humana. La restricción permanecerá vigente hasta que obtengan la correspondiente autorización sanitaria.

El organismo fundamentó la decisión en que se desconocen las condiciones de fabricación y la composición real de los productos. Al no existir registros que permitan acreditar su elaboración y fiscalización, consideró que no pueden garantizarse su eficacia, seguridad ni formulación conforme a la normativa vigente.

Además, la Dirección de Asuntos Jurídicos formuló una denuncia penal ante la presunta comisión de un delito contra la salud pública. Las publicaciones detectadas en Mercado Libre fueron dadas de baja y también se realizaron actuaciones sobre otros canales digitales donde se ofrecían productos de la marca.

Productos para diabetes robados en Rosario

La segunda disposición de ANMAT comprende exclusivamente determinadas unidades de productos médicos de Medtronic que fueron sustraídas el 29 de julio de 2026 en Rosario. La denuncia fue realizada por una empresa distribuidora habilitada después de constatar el robo de las cajas desde un vehículo.

Entre los artículos alcanzados se encuentran tres cajas de Reservorio Paradigm 3.0 ml MMT-332A, tres de Set de Infusión Subcutánea MiniMed MMT-397A y una caja de Sensor Guardian 4 MMT-7040C8. Cada una de las unidades afectadas fue individualizada por lote e identificación en la disposición oficial.

La prohibición se adoptó porque, después del robo, se desconoce el estado y las condiciones de conservación de esos insumos. Esa situación impide garantizar que hayan mantenido los requisitos necesarios para su utilización segura.

La restricción no alcanza a todos los productos de Medtronic

La medida no implica una prohibición general sobre Medtronic ni sobre todos los dispositivos correspondientes a esos modelos. Solamente alcanza a las unidades específicamente identificadas en la Disposición 5979/2026.

Los reservorios y sets involucrados están destinados a la administración subcutánea de insulina mediante bombas de infusión, mientras que el sistema Guardian 4 se utiliza para el monitoreo continuo de los niveles de glucosa en personas con diabetes.

De esta manera, las dos resoluciones responden a situaciones diferentes: una comprende productos ofrecidos sin la habilitación sanitaria correspondiente y la otra busca retirar de circulación unidades cuyo estado no puede garantizarse después de haber sido robadas. Ambas prohibiciones rigen en todo el territorio nacional.