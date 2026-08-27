Prohibieron en todo el país varios productos de limpieza que carecían de registro

La prohibición comprende limpiadores, desinfectantes, aromatizantes, eliminadores de olores y otros productos Qualibest. ANMAT constató que no estaban registrados y también restringió su venta online.
La ANMAT prohibió en todo el país productos de limpieza de la marca Qualibest, luego de constatar que eran comercializados sin registro ante el organismo. La medida alcanzó todos los lotes de los artículos identificados en la disposición y también prohibió su publicidad, distribución y comercialización mediante plataformas electrónicas.
La decisión fue establecida mediante la Disposición 5292/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Las actuaciones comenzaron como consecuencia de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios del organismo.
Durante esos controles, ANMAT tomó conocimiento de la comercialización de productos domisanitarios identificados con la marca Qualibest sin registro. El organismo constató además que eran promocionados en páginas dedicadas a productos de limpieza y sitios de venta digital.
Qué productos fueron alcanzados
Entre los artículos detectados había limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y productos para acabado de superficies. La disposición no se limitó a esos artículos: alcanzó también a cualquier otro producto domisanitario comercializado bajo la marca Qualibest.
ANMAT verificó que esos productos no estaban inscriptos ante el organismo y que tampoco pudo identificarse un establecimiento responsable que contara actualmente con la correspondiente habilitación.
Según los antecedentes incorporados al expediente, existieron productos Qualibest que habían sido registrados oportunamente por las firmas Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L. Sin embargo, las inscripciones de ambas empresas en el Registro Nacional de Establecimiento Domisanitario habían sido dadas de baja mediante disposiciones dictadas en 2024 y 2022, respectivamente. Como consecuencia, también fueron dados de baja los registros de sus productos.
La prohibición también alcanza las ventas por internet
El organismo indicó que envió una notificación al domicilio donde habían funcionado ambas firmas para comunicar que se estaban comercializando productos que les pertenecían sin registro vigente. De acuerdo con la disposición, la notificación no fue respondida.
ANMAT también consultó a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires, que informó que no existían registros de los productos en esa jurisdicción. Además, los enlaces donde se detectó su comercialización y publicidad fueron remitidos al área encargada del monitoreo y fiscalización de publicidad y promoción de productos sujetos a vigilancia sanitaria.
La disposición fundamentó la medida precautoria en que se trataba de productos domisanitarios sin inscripción y de los cuales se desconocían las condiciones de manufactura y formulación, por lo que el organismo señaló que no podía garantizar su calidad, seguridad y eficacia.
Por ese motivo, ANMAT prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes de limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes, productos de acabado de superficies y cualquier otro domisanitario Qualibest, hasta que sean debidamente regularizados.