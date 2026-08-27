Campaña solidaria reúne juguetes para celebrar el Día de las Infancias

REDACCIÓN ELONCE
La campaña solidaria “Un juguete, mil sonrisas” reúne juguetes y golosinas para un festejo destinado a unos 200 chicos de cuatro barrios. Claudio Godoy contó a Elonce cómo colaborar y adelantó las actividades previstas.
La campaña solidaria “Un juguete, mil sonrisas” avanzó con la recolección de juguetes y golosinas para celebrar el Día de las Infancias junto a chicos y familias de cuatro barrios de Paraná. La fiesta fue programada para el domingo 30 de agosto, desde las 14, en la plaza del barrio 12 de Octubre.
La iniciativa fue impulsada por Grupo Visión junto a la Comisión Vecinal 6 de Septiembre y convocó a la comunidad a colaborar con juguetes nuevos o usados en buen estado y golosinas. Las donaciones se recibirán hasta el viernes 28 de agosto en Libertad 495.
Claudio Godoy explicó a Elonce que la propuesta alcanzará a vecinos de distintos sectores de la ciudad. “Nosotros somos Visión y estamos trabajando la par de la comisión vecinal 6 de septiembre con el fin de poder juntar juguetes y golosinas para poder apoyar esta fiesta que se hace el día 30 a las 14 horas en la plaza del barrio 12 de octubre, donde van a participar la comisión vecinal del barrio 12 de octubre, Capibá, Juan Pablo II y Barrio del Radar”, señaló.
Esperan la participación de unos 200 chicos
Según estimaron los organizadores, alrededor de 200 niños podrían participar de la celebración, aunque la convocatoria podría ser aún mayor. “Nosotros esperamos alrededor de 200 chicos, pero de igual manera yo creo que van a ser muchos más. Así que bueno, seguimos recibiendo”, expresó Godoy.
Para la jornada también se previeron diferentes propuestas recreativas y gastronómicas con acompañamiento de la Municipalidad. “Contamos con el apoyo de la Municipalidad. Nos van a acercar chocolate, factura, peloteros, un stand de glitter, globos y un poco de música. La idea es pasarla bien”, detalló.
La colecta permanecerá abierta hasta el 28 de agosto, debido a que posteriormente los organizadores deberán preparar las donaciones para entregarlas durante el festejo. “Nosotros estamos recibiendo las donaciones hasta el día 28, inclusive el día 30 es el festejo, así que tenemos que reacondicionar, empaquetar y dejarlo todo listo”, explicó.
Una iniciativa que volvió a repetirse
Godoy recordó que durante el año pasado habían desarrollado una acción similar junto a vecinos de otro sector de Paraná. “Nosotros el año pasado habíamos tomado la misma iniciativa, lo hicimos con otra comisión vecinal de barrio Artigas y este año nos sumamos a esta otra comisión que es 6 de septiembre, que es más de la zona de mi domicilio”, relató.
Al referirse a las razones que impulsaron la campaña, destacó las dificultades que atraviesan numerosas familias. “Estamos pasando tiempos muy complejos. Nosotros, desde nuestro lugar, tratamos de poner un granito de arena para poder premiarlos con una sonrisa a esos chicos que la están pasando complicado”, manifestó.
Finalmente, desde la organización remarcaron que cualquier aporte resultará útil para completar la propuesta antes del festejo. “Todo es bienvenido. Juguetes nuevos, usados en buen estado, golosinas, todo suma”, afirmó Godoy. Las donaciones podrán acercarse a Libertad 495, mientras que la celebración del 30 de agosto estará abierta a las familias de los barrios participantes.