Quini 6: un entrerriano ganó más de $369 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Un apostador de Entre Ríos acertó los seis números del Siempre Sale del Quini 6 y obtuvo más de $369 millones. La jugada ganadora fue realizada en una agencia de Gualeguay.
Un apostador entrerriano se convirtió este miércoles en el gran ganador del Quini 6, al acertar los seis números de la modalidad Siempre Sale y llevarse un premio de más de $369.455.580. La boleta fue jugada en una agencia ubicada en calle Casteres 83, en Gualeguay.
En el sorteo Tradicional salieron el 23-11-16-26-05-09. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 39-14-10-25-30-37. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.239.950.578.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 10-08-22-36-30-37. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $5.363.333.568.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 20-28-24-23-39-35. Hubo un ganador con seis aciertos y se lleva más de $369.455.580. La boleta se jugó en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Fue en la agencia ubicada en calle Casteres 83.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 930 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá $215.053,76. Elonce.com