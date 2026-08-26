Crespo celebrará la 15° edición del Encuentro de Autos Clásicos: "Va a ser algo emotivo y educativo"

El Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos se realizará el 5 y 6 de septiembre en Crespo. Esperan entre 160 y 170 vehículos de distintas provincias y Uruguay, y habrá una réplica del ARA General Belgrano, propuestas sobre Malvinas, gastronomía y coleccionismo.
El Encuentro de Autos Clásicos de Crespo celebrará sus 15 años con una edición especial que reunirá vehículos de distintas provincias argentinas y de Uruguay. La tradicional convocatoria se desarrollará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Parque del Lago y el Campo de la Tradición, con entrada libre y gratuita.
La propuesta tendrá dos jornadas por primera vez bajo esta modalidad y sumará atractivos vinculados con la historia y el coleccionismo. Entre ellos se destacarán una réplica a escala del crucero ARA General Belgrano, actividades relacionadas con Malvinas, gastronomía, emprendedores, artesanos y la muestra "Crespo Colecciona".
En conversación con Estación Plus Noticias, Luciano Kerbs, ideólogo, creador y organizador del encuentro, explicó que la iniciativa creció de manera sostenida desde su primera edición. Además, destacó el esfuerzo familiar detrás de la organización: "El sacrificio es muy grande, pero el premio es otro, la satisfacción que uno logra es increíble".
Dos días de actividades y una gran caravana por Crespo
El sábado 5, las actividades comenzarán a las 15 horas en el Campo de la Tradición, donde hasta las 17 horas habrá una muestra estática. Luego se realizará una caravana por las calles 9 de Julio, Otto Sagemüller, Independencia y San Martín, antes de regresar al Parque del Lago.
A las 18 horas tendrá lugar una largada simbólica, acompañada por el acto de bienvenida y la presentación de los vehículos. Durante la noche habrá stands, patio gastronómico, emprendedores y artesanos. "Para que la familia tenga para disfrutar el sábado a la tarde y noche", señaló Kerbs.
Para la caravana ya se encuentran confirmados más de 50 vehículos. Llegarán participantes de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Corrientes, además de cinco automóviles provenientes de Uruguay. El domingo, desde las 9 horas, tendrá lugar la exposición principal y se estima que participarán entre 160 y 170 vehículos.
Una réplica del ARA General Belgrano llegará al encuentro
Uno de los grandes atractivos será una réplica a escala del crucero ARA General Belgrano, construida por el maquetista naval paranaense Sergio Gammella. Según detalló Kerbs, mide aproximadamente ocho metros de largo y dos metros de alto y demandó alrededor de cinco años y medio de trabajo.
"Este año logré llevar a la ciudad la réplica del crucero ARA General Belgrano", anunció. La particularidad es que la maqueta no solo puede ser exhibida en tierra, sino que también navega. "Es una maqueta real y, sobre todas las cosas, que funciona en el agua", destacó.
La presencia de la réplica formará parte de un espacio especialmente dedicado a Malvinas. También participarán excombatientes de Santa Fe y Crespo y se exhibirán objetos relacionados con el conflicto bélico. "Va a ser algo emotivo y educativo", anticipó el organizador.
"Crespo Colecciona" y entrada gratuita para toda la familia
En paralelo se realizará "Crespo Colecciona", una feria que funcionará en el Pabellón de la Fiesta Nacional de la Avicultura y reunirá diferentes objetos históricos. También habrá vendedores de antigüedades provenientes de San Telmo, Buenos Aires.
"La idea del evento es concientizar y rescatar la historia en un simple objeto, como lo es un auto o una bicicleta", expresó Kerbs. La propuesta apunta así a trascender la exposición automovilística para poner en valor diferentes piezas vinculadas con la memoria y el patrimonio.
El Encuentro de Autos Clásicos de Crespo mantendrá la entrada libre y gratuita durante ambas jornadas. "El evento no persigue un fin económico", aseguró Kerbs y resumió el espíritu que sostiene la convocatoria desde hace 15 años: "Uno lo hace por la pasión".