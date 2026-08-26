Futbolista argentino recuperará la libertad tras pasar 20 días detenido por el ICE en EE.UU.: deberá pagar una fianza

El futbolista argentino Matías Pourrain recuperará la libertad tras pasar 20 días detenido por el ICE en Estados Unidos, luego de que la Justicia estadounidense estableciera este miércoles una fianza de 20.000 dólares. El pago se realizará este jueves y, una vez concluidos los trámites administrativos, podrá abandonar el establecimiento donde permanece alojado.

La decisión permitirá que Pourrain regrese a su domicilio en Florida desde Texas, donde se encontraba detenido. Su liberación, sin embargo, no implicará el cierre del expediente: el proceso continuará ante la Corte de Migraciones y, según explicó su defensa, podría prolongarse durante varios años.

La abogada Regina de Moraes confirmó la resolución judicial y se refirió al estado del deportista después de casi tres semanas privado de su libertad. “Está súper bien”, aseguró. Durante ese período, Pourrain pasó por tres establecimientos de distintos estados.

Seguirá en Estados Unidos y podrá jugar al fútbol

De acuerdo con su defensa, el futbolista no será deportado a la Argentina mientras continúe el procedimiento migratorio. Además, podrá permanecer en Estados Unidos y retomar su actividad deportiva una vez que recupere la libertad.

Pourrain juega actualmente en Miami United FC y desde su entorno indicaron que el club lo acompañó durante las semanas que permaneció detenido. Su carrera en Estados Unidos también incluyó pasos por Miami Beach FC, Miami City y Club de Lyon.

Matías y su pareja.

El argentino había comenzado su trayectoria deportiva en Real Pilar y formó parte del plantel que consiguió el histórico triunfo ante Vélez por la Copa Argentina en 2019. Posteriormente emigró a Estados Unidos para continuar su carrera.

La detención en el aeropuerto de Miami

El episodio comenzó el 7 de agosto, cuando Pourrain fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Miami. El futbolista se encontraba junto a su equipo y tenía previsto viajar rumbo a Los Ángeles para disputar un partido.

Durante sus primeros tres días permaneció en el Centro de Procesamiento del ICE de Miramar. Su defensa denunció las condiciones en las que estuvo alojado y sostuvo que debió compartir un espacio reducido con otras 68 personas.

“Fue tratado muy mal, en una celda 5x10, con otros 68 hombres, tuvo que dormir sentado y la comida fue como de animales”, había relatado su abogada sobre los primeros días de detención.

Pasó por tres cárceles en 20 días

Después de permanecer en Miramar, Pourrain fue trasladado a una cárcel estatal donde el organismo migratorio utiliza parte de las instalaciones. Según explicó su entorno, las condiciones en ese establecimiento fueron mejores que las atravesadas inicialmente.

A lo largo de los 20 días, el jugador estuvo alojado en tres establecimientos diferentes e incluso, según su defensa, compartió espacios con personas detenidas por delitos comunes. La situación también tuvo consecuencias emocionales para el deportista.

Su abogada relató que durante una de las visitas Pourrain lloró mientras conversaban sobre el proceso. Desde entonces, la defensa trabajó para conseguir una audiencia que permitiera establecer una fianza y que pudiera continuar el trámite migratorio en libertad.

Por qué había sido detenido por el ICE

La defensa remarcó desde el comienzo que Pourrain no había sido detenido por la comisión de un delito penal, sino por una cuestión administrativa relacionada con su situación migratoria en Estados Unidos.

“Ingresó al país con visa de turista, pero todavía no tiene nada aprobado para la green card, la residencia. Tiene permiso de trabajo, puede estar aquí. Su situación administrativa era ‘pendiente’”, había explicado la abogada.

Además, sostuvo que el futbolista no se encontraba ilegalmente en el país y que tenía autorización para trabajar mientras aguardaba una resolución sobre su situación migratoria.

El proceso continuará después de su liberación

La resolución conocida este miércoles modificó la situación inmediata del argentino, pero no definió la cuestión migratoria de fondo. La fianza de 20.000 dólares permitirá que atraviese en libertad las próximas etapas del expediente.

Una vez efectuado el pago y completada la documentación correspondiente, Pourrain podrá salir del establecimiento de Texas y regresar a Florida. Allí podrá reencontrarse con su entorno y reincorporarse a su actividad deportiva.

Mientras tanto, la Corte de Migraciones continuará analizando su situación. Su defensa anticipó que el proceso podría demandar varios años, pero aseguró que la decisión judicial le permitirá permanecer en Estados Unidos y seguir jugando al fútbol mientras espera una resolución definitiva.