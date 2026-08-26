Argentina envió por primera vez sangre rara a Chile para una paciente crítica

La unidad correspondía a un fenotipo presente en menos del 1% de la población del Cono Sur y fue trasladada a Santiago en 24 horas.
Por primera vez, Argentina envió a Chile una unidad de sangre rara correspondiente a un fenotipo sanguíneo extremadamente infrecuente para asistir a una paciente en estado crítico que requería una transfusión de alta complejidad.
La paciente, internada en una clínica de Santiago de Chile y con diagnóstico de síndrome mielodisplásico, necesitaba sangre compatible con el fenotipo Duffy nulo Fy(a-)/Fy(b-), cuya frecuencia es inferior al 1% en el Cono Sur. Ante la imposibilidad de encontrar unidades compatibles en Chile, las autoridades sanitarias de ese país solicitaron la colaboración de Argentina.
La respuesta fue posible gracias a la labor del Servicio de Hemoterapia del Hospital Nacional Posadas y a su Registro de Donantes de Fenotipos Raros. El hospital identificó a un donante compatible y coordinó todo el proceso de extracción, estudios de compatibilidad y preparación de las unidades para su traslado.
El Posadas concentra más del 60% de los donantes con fenotipos sanguíneos infrecuentes registrados en la Argentina, lo que posiciona al hospital como un centro de referencia nacional y regional para la identificación y atención de pacientes que requieren sangre de características poco frecuentes.
La capacidad desarrollada por el hospital también se sustenta en años de trabajo y cooperación internacional. La experiencia de Hospital Posadas también permitió confirmar seis casos de fenotipo Gerbich negativo, uno de los más raros, con la colaboración de la Cruz Roja Internacional de Japón. Además, mantiene antecedentes de intercambio de unidades de sangre de fenotipos raros con ese país para asistir a pacientes que necesitaban sangre compatible.
El operativo completo, desde la extracción hasta la entrega en la institución sanitaria de Santiago de Chile, se resolvió en 24 horas. Tanto su coordinación como el procesamiento y los estudios de compatibilidad previos al envío estuvieron a cargo del Hospital Posadas. El traslado se realizó bajo estrictas condiciones de cadena de frío y con monitoreo GPS durante todo el recorrido.
Los costos de transporte y logística internacional fueron asumidos por la institución requirente de Chile, sin afectar el stock estratégico nacional ni generar erogaciones para el Estado argentino.
El envío constituye un ejemplo concreto de cooperación y reciprocidad sanitaria entre Argentina y Chile y también pone en valor la importancia estratégica de contar con un Registro Nacional de Donantes de Fenotipos Raros, con capacidad para identificar rápidamente sangre compatible y articular respuestas ante necesidades transfusionales de alta complejidad.
¿Qué son los síndromes mielodisplásicos?
El síndrome mielodisplásico es un grupo de enfermedades de la médula ósea que impide la producción normal de células sanguíneas sanas. Esta afección ocurre cuando las células encargadas de fabricar la sangre en el interior de los huesos fallan, lo que causa una escasez de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas.
En el síndrome mielodisplásico (MDS), algunas de las células en la médula ósea son anormales (displásicas) y no producen células normales de manera normal. Por lo tanto, muchas de las células sanguíneas que son producidas por estas células de la médula ósea son defectuosas. Las células defectuosas a menudo mueren más temprano que las células normales, y el organismo también destruye algunas de las células sanguíneas anormales, dejando a la persona sin suficientes células sanguíneas normales. Se pueden afectar los diferentes tipos de células, aunque el hallazgo más común en los MDS es una escasez de glóbulos rojos (anemia).
Hay varios tipos de MDS, dependiendo de cuántos tipos de células sanguíneas están afectados y otros factores.
En aproximadamente 1 de 3 pacientes, el MDS puede progresar y convertirse en un cáncer de rápido crecimiento de las células de la médula ósea llamado leucemia mieloide aguda (AML). En el pasado, al MDS se le conocía como preleucemia o leucemia quiescente (smoldering). Debido a que la mayoría de los pacientes no padece leucemia, el MDS se clasificaba como una enfermedad de bajo potencial maligno. Ahora que los médicos conocen más sobre el MDS, éste se considera una forma de cáncer.