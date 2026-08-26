Marcelo Fuentes inicia un nuevo ciclo como DT de Patronato que recibe este miércoles a Atlanta

Patronato y Atlanta se enfrentan este miércoles desde las 15.30h en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 21 de la Primera Nacional 2026.

En este torneo, Patronato viene de empatar ante Gimnasia Jujuy por 3-3 mientras que Atlanta llega de ganar ante Nueva Chicago por 1-0. Patronato suma 25 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Atlanta tiene 42 puntos.

El Rojinegro inicia una nueva etapa con la conducción de Marcelo Fuentes como director técnico, que tendrá como desafío reconstruir un equipo que ha tenido un desempeño complicado en la temporada. Actualmente, el club se encuentra en el puesto 17 de la tabla y en zona de descenso, con 12 partidos sin victorias.

El nuevo entrenador asumió el cargo en reemplazo de Marcelo Candia y tiene por delante un arduo trabajo para lograr que el equipo se mantenga en la Primera Nacional. A Patronato le restan 11 partidos para finalizar la temporada, de los cuales 6 se jugarán en casa y 5 de visitante. Cada uno de estos encuentros es crucial para el objetivo de permanencia.

Entre los rivales que enfrentará, se encuentran equipos que también luchan por evitar el descenso. Patronato se medirá contra Chacarita de visitante y recibirá en su estadio a Güemes de Santiago del Estero y a Agropecuario. El primer desafío de Fuentes será este miércoles, cuando el equipo se enfrente a Atlanta en el Estadio Grella, en un partido postergado de la 21ª fecha. Una victoria en este encuentro podría permitirle al equipo superar a Chacarita en la tabla y salir de la zona de descenso.

“Tengo jugadores para salir de esta situación”

Este martes, Fuentes brindó una conferencia de prensa y afirmó que no encontró un plantel afectado desde lo anímico pese a los resultados de las últimas fechas. “Es un equipo que estuvo muchos partidos cerca de quedarse con los tres puntos y nunca decayó la intensidad”, afirmó.

El entrenador consideró que el despliegue físico sostenido durante los partidos era un indicador de la respuesta del grupo. Además de su evaluación, señaló que los registros tecnológicos respaldaban esa conclusión.

“Cuando un equipo tiene algún problema de caída de ánimo, normalmente no corre lo que corren los chicos. Testeado por el ojo de un técnico adulto y ratificado por los GPS hoy”, explicó.

Para Fuentes, esa condición constituía un punto de partida para intentar modificar la situación deportiva. “Es un componente muy importante para que un equipo se ponga de pie”, sostuvo.

El DT remarcó que Patronato había estado cerca de conseguir mejores resultados en varios de los encuentros que terminaron igualados y consideró necesario revisar los detalles que impidieron transformar esos empates en triunfos.

“Cuando hay tantos empates, estuvo muy cerca seguro de quedarse con los tres puntos. Quizás si revisamos el análisis postpartido de esos puntos, alguna jugada habrá tenido que ver como para perder ese punto a favor del rival”, evaluó.

Sin embargo, insistió: “Anímicamente no tienen ningún problema, están bárbaros”. Y agregó: “El futbolista vive de su voluntad y los técnicos de la voluntad del futbolista. Nosotros ya no corremos más, ellos corren para nosotros, para el periodismo, para el hincha, para su familia, y eso está intacto”.

Por otra parte, consideró que las diferencias futbolísticas con los equipos ubicados en las primeras posiciones no eran amplias y señaló que Patronato había logrado competir durante distintos tramos de la temporada. “Hemos estado por momentos arriba del rival, nos han emparejado, pero son detalles hasta el último momento; hay detalles que por ahí te dejan sin nada y eso puede generar frustración, pero no han hecho mella a los jugadores”, argumentó.

Fuentes sostuvo que su tarea sería orientar las condiciones que observó durante sus primeros días de trabajo. “Evidentemente uno tiene que conseguir focalizarlos”, indicó.

Finalmente, antes de iniciar su nuevo ciclo frente a Atlanta, ratificó la confianza en el plantel: “Yo confío mucho en esto que digo. Tengo jugadores para salir de esta situación”.

El partido se disputará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, de Paraná, y se podrá ver en vivo desde Argentina por LPF Play.