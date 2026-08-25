Bruno Sarubi planteó un escenario electoral desdoblado y defendió el rol del radicalismo

Bruno Sarubi analizó el escenario económico, político y electoral de Entre Ríos durante una entrevista en Plaza Mansilla, por Elonce Radio & Stream FM 98.7. El diputado provincial y presidente del bloque oficialista reconoció señales de preocupación vinculadas con el endeudamiento y la morosidad, y consideró que la economía todavía presentaba dificultades a nivel de los hogares.

El exintendente de La Paz sostuvo que Argentina atravesaba un proceso complejo después de sucesivos cambios políticos y económicos. “Obviamente que la economía argentina es bastante compleja”, afirmó. Además, señaló que el país necesitaba avanzar en un proceso de fortalecimiento institucional como condición para lograr resultados económicos sostenibles.

Sobre la situación cotidiana de las familias, Sarubi reconoció que algunos indicadores de la macroeconomía habían mostrado mejoras, aunque esa evolución todavía no se reflejaba plenamente en la vida diaria. “En la macro por ahí hay cosas positivas de la economía que en las micro todavía creo que se siente y se sufre bastante”, expresó.

Endeudamiento y señales de alerta

El legislador mencionó especialmente el crecimiento del endeudamiento y la morosidad. “El endeudamiento que sigue creciendo y la tasa de modosidad cada vez más grande”, afirmó durante la entrevista.

Sarubi aclaró que su evaluación surgía fundamentalmente del contacto con los vecinos. “No soy economista, pero es lo que uno vive y charla con el vecino”, sostuvo. A su entender, mantener cercanía con la sociedad permitía comprender situaciones que podían no advertirse desde ámbitos estrictamente institucionales.

En ese sentido, explicó: “Creo que estar cerca del vecino te da un sentido común, te da una perspectiva que quizás atrás de un escritorio uno no la tiene”. Para el diputado, esa lectura resultaba clave frente a un escenario económico y social cambiante.

Polarización y escenario político nacional

Sarubi también se refirió a la polarización política nacional y sostuvo que continuaba siendo uno de los factores centrales para interpretar el comportamiento electoral. Según expresó, gran parte de la discusión política seguía planteándose entre dos polos opuestos.

“En Argentina ya hace mucho tiempo lo vienen haciendo, vienen polarizando”, afirmó. También consideró que una parte de la sociedad podía expresar descontento con el Gobierno nacional sin necesariamente querer regresar a experiencias anteriores.

“Yo creo que las polarizaciones no son buenas”, sostuvo. Sin embargo, evaluó que ese escenario terminaba favoreciendo políticamente al oficialismo nacional, ya que mantenía la discusión concentrada entre dos alternativas.

Sarubi y las elecciones provinciales

Consultado sobre si Entre Ríos debería unificar o separar las elecciones provinciales de las nacionales, el diputado reclamó previsibilidad. “Yo creo que tenemos que tener reglas claras”, expresó y recordó que había sostenido la misma postura cuando ocupaba la intendencia de La Paz.

Aunque evitó realizar una predicción definitiva, indicó que veía como probable un cronograma separado. “Hoy todo indica a un escenario desdoblado”, afirmó. Además, destacó como aspecto positivo que esa modalidad permitiría concentrar el debate en temas específicamente entrerrianos.

“Lo positivo que veo esto es que vamos a provincializar las elecciones”, manifestó. Según explicó, cuando ambas elecciones se desarrollaban simultáneamente, la discusión nacional podía condicionar decisivamente la elección de autoridades provinciales.

El lugar del radicalismo en el Gobierno

Otro de los ejes de la entrevista fue el papel de la Unión Cívica Radical dentro de la coalición que conducía Rogelio Frigerio. Sarubi defendió la participación de su partido en la gestión y rechazó la idea de que la identidad radical únicamente pudiera expresarse desde la oposición.

“El radicalismo que quiero es el radicalismo que gobierna, porque a través de gobernar es la mejor forma de hacer radicalismo”, aseguró. El legislador consideró que participar de la toma de decisiones permitía transformar realidades de manera concreta.

También planteó que las decisiones de gestión no siempre podían ser encuadradas estrictamente dentro de una ideología. “La gente no tiene problema de izquierda o problema de derecha, tiene problema y necesita una solución”, señaló.

Los nombres de la UCR y su futuro político

Sarubi destacó que el radicalismo contaba con numerosos dirigentes con experiencia de gestión y mencionó diferentes nombres que podían asumir responsabilidades partidarias o gubernamentales. Afirmó que la UCR había sido considerada dentro de la administración provincial y que debía demostrar, mediante resultados, que podía aspirar a una mayor participación.

“Yo creo que hoy tenemos un lugar importante en el gobierno”, expresó. Agregó que también era responsabilidad de los dirigentes radicales demostrar capacidad de gestión para sostener y ampliar esos espacios dentro de la coalición.

Finalmente, al ser consultado por su futuro después de 2027, Sarubi evitó confirmar una candidatura concreta. “Sinceramente no lo sé porque uno es un hombre de la política y siempre digo que a mí no me gusta ponerme un saco antes de tiempo”, manifestó. No obstante, admitió sus preferencias: “Me gusta más el Ejecutivo”. Y sobre la posibilidad de regresar a la intendencia de La Paz, señaló: “Hoy no me veo de nuevo como intendente, me seduce otro desafío de seguir creciendo, tener un rol protagónico en la provincia”.