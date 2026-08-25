Ignacio Sachs repasó su actuación de local y proyectó su futuro en la Fórmula 2

Ignacio Sachs repasó en El Once Deportivo su participación en la octava fecha de la Fórmula 2 Argentina, que se desarrolló en el autódromo de Paraná junto al Turismo Carretera. El piloto local había conseguido el tercer puesto en la clasificación, pero una falla en su auto frustró sus expectativas durante la competencia del domingo.

El joven destacó que competir en un escenario conocido y acompañado por personas cercanas tuvo un significado particular. “Tiene otro gustito. Es un circuito que, gracias a Dios, pude conocer antes de correr, a diferencia de tantos otros a lo largo del calendario. Tiene otra vibra porque hay mucha gente conocida y muchas personas que aprecio, que también me introdujeron en el automovilismo cuando arranqué”, relató.

La convocatoria generada por el Turismo Carretera también aportó un marco especial. Sin embargo, Sachs aseguró que la presencia del público no modificó su concentración dentro del vehículo: “A mí nunca me influyó. Esté quien esté, siempre los de afuera fueron de palo para mí. Pasara lo que pasara, no me generaba nada”.

Un inconveniente frustró sus expectativas

El fin de semana había comenzado favorablemente para el piloto, quien logró ubicarse tercero en la clasificación. Según explicó, el conocimiento previo del trazado permitió que el equipo preparara correctamente la configuración del monoplaza.

“Se notó que conocíamos el circuito y teníamos la configuración del auto muy bien hecha. Obviamente, este es un deporte cruel, porque no siempre depende del trabajo que haga uno, sino también de esa suerte que ronda. Me tengo que quedar contento con lo que pudimos hacer con el equipo y con el buen rendimiento que tuvimos”, señaló.

Las posibilidades de pelear por los primeros lugares se diluyeron el domingo, cuando detectó un inconveniente mecánico al salir de los boxes. Aunque pudo largar, su atención estuvo puesta desde ese momento en intentar solucionar el problema.

“Sentí bastante impotencia, más que nada porque sabía que podía pelear entre los primeros cuatro. Me quedo con lo positivo de lo que hicimos durante el sábado y ya estoy pensando en la siguiente carrera”, expresó. Sobre aquellos instantes, añadió: “No pensaba tanto en la largada, sino en cómo solucionar el problema”.

El balance de su primera temporada

Sachs se encontraba séptimo en el campeonato, con 24 puntos, durante su primera temporada en la categoría. Si bien valoró esa posición, sostuvo que su prioridad era continuar sumando experiencia y conocer los circuitos que integraban el calendario.

“Estoy bastante bien para ser la primera temporada. También estoy contento porque el siete es un lindo número, aunque me gustan más el tres y el seis, como los tiene mi auto con el 36. No soy tanto de mirar el campeonato: lo que más busco es conocer mejor todos los circuitos que restan”, manifestó.

El piloto también contó cómo eligió el número y el color de su monoplaza. “Me gustan el tres y el seis. Antes de meterme en el automovilismo los veía en jugadores de fútbol y pensé que el 36 quedaba lindo en los autos. El verde surgió porque de chico me encantaba ver el auto de Canapino y también el ‘Avispón Verde’ de Jonatan Castellano”, explicó.

Además, señaló que los colores y números terminaron identificando a los protagonistas del automovilismo. En ese sentido, mencionó al entrerriano Omar “Gurí” Martínez, a quien definió como uno de sus ídolos, junto con Mariano Werner.

El desafío de conocer nuevos circuitos

Para Sachs, una de las principales dificultades de competir en la Fórmula 2 Argentina fue adaptarse rápidamente a escenarios desconocidos. El cronograma de cada fecha incluyó dos entrenamientos breves antes de la clasificación y las competencias.

“Lo más difícil es conocer todos los circuitos, porque el cronograma es muy ajustado. Solo tenemos dos entrenamientos de 20 minutos. En Posadas, por ejemplo, entre las dos tandas llegué a dar alrededor de 10 vueltas. Después ya llega la clasificación y tenés que estar pensando en la carrera”, explicó.

En ese proceso, el simulador se convirtió en una herramienta importante. “Ayuda muchísimo. Lo utilicé para prepararme para fechas como Neuquén, San Juan y Misiones. A veces, en el simulador, el circuito parece muy angosto y cuando llegás a la realidad es mucho más ancho. Eso también genera cierto alivio”, comentó.

El piloto explicó que los monoplazas dependieron especialmente de la carga aerodinámica y que circular cerca de otro vehículo podía modificar su comportamiento: “Cuando vamos detrás de otro auto, avanzamos más rápido porque nos corta el viento, pero perdemos carga. Entonces, cuando queremos doblar, el auto no dobla y sigue derecho”.

El objetivo de llegar al Turismo Carretera

Aunque desarrolló su primera campaña en vehículos de fórmula, Sachs reconoció que su objetivo a largo plazo fue competir con autos con techo. El Turismo Carretera apareció como el principal sueño, aunque admitió que el Turismo Nacional podría representar una alternativa más accesible.

“Es a lo que apunto. Siempre dejo todo en manos de Dios, que decidirá lo que haya que hacer, pero es una de las ideas a futuro. Como querer, quiero el Turismo Carretera; como opción más viable, veo un poco más al Turismo Nacional”, afirmó.

El entrerriano también analizó el espectáculo que ofrecieron las distintas categorías nacionales. “Creo que a la gente no le interesa tanto a qué velocidad vayamos, sino que haya sobrepasos y espectáculo. Eso se puede ver en el Turismo Pista y en el Turismo Nacional, que tienen autos con menos potencia, pero brindan muy buenas carreras”, opinó.

EL ONCE DEPORTIVO - AUTOMOVILISMO IGNACIO SACHS - PILOTO DE FÓRMULA 2 ARGENTINA

Sobre la posibilidad de continuar en la Fórmula 2 Argentina durante la próxima temporada, indicó que dependería del presupuesto. “La idea sería seguir el año que viene si todo marcha bien. Para esta temporada quedan cuatro fechas y el objetivo es conocer los circuitos, completar todas las vueltas y, en los que ya conozco, intentar repetir algo parecido a lo que hicimos en Paraná”, anticipó.

La ilusión para la próxima temporada

Las últimas competencias del calendario se desarrollarían en San Luis, San Nicolás, Rosario o Río Cuarto, y La Plata. Sachs ya conocía los trazados de San Nicolás y La Plata, mientras que debía afrontar por primera vez los restantes.

Entre sus circuitos preferidos mencionó al de Concepción del Uruguay por sus sectores rápidos, aunque eligió al autódromo de Paraná por encima de todos. “Paraná es Paraná. No lo cambio por nada”, afirmó.

Se mostró confiado en que la experiencia obtenida durante su primera temporada le permitiría comenzar el próximo campeonato con mayores posibilidades. “Entraría con otra cancha y creo que podríamos pelear el campeonato el año que viene”, aseguró en diálogo con Elonce.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de obtener su primer gran resultado en las cuatro fechas restantes, Sachs expresó: “No sé si con la victoria, pero con un podio puede ser”. Con esa expectativa, el piloto ya se preparaba para afrontar la próxima competencia en San Luis.