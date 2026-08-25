Alpine no apelará la sanción que recibió Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

Alpine decidió no apelar las sanciones que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) le impuso a Franco Colapinto durante el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. De esta manera, el equipo francés dio por cerrado el episodio y el castigo quedó firme.

La carrera disputada en el circuito de Zandvoort había comenzado de manera favorable para el piloto argentino. Después de una buena largada y de aprovechar distintos incidentes en pista, consiguió avanzar hasta el décimo puesto y ubicarse momentáneamente en zona de puntos.

Sin embargo, los comisarios deportivos consideraron que Colapinto había adelantado a Yuki Tsunoda bajo bandera amarilla y le aplicaron un drive through, que lo obligó a pasar por la calle de boxes y lo relegó al fondo de la clasificación.

Una segunda sanción para Colapinto

Más adelante, el argentino recibió otra penalización de 10 segundos. El castigo no modificó su posición final debido a la diferencia que mantenía sobre sus perseguidores, pero contribuyó a que sumara tres puntos de penalización en su superlicencia.

Colapinto finalmente cruzó la bandera a cuadros en el 14° puesto, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó décimo y consiguió sumar un punto para Alpine. La FIA confirmó la clasificación oficial de la carrera.

Los puntos de penalización permanecen durante 12 meses en la superlicencia de cada piloto. Quien acumule 12 puntos dentro de ese período recibe automáticamente una fecha de suspensión.

La postura de Alpine

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, reconoció qu la sanción resultó severa, aunque respaldó las normas de seguridad aplicadas por la FIA.

“La carrera de Franco quedó prácticamente sentenciada desde el principio tras una severa penalización de paso por boxes. Sabemos que es decepcionante para él, pero reconocemos que estas reglas existen por seguridad y debemos aprender de ello”, manifestó.

Colapinto, por su parte, expresó su desacuerdo con el criterio utilizado por los comisarios deportivos.

“La penalización fue extremadamente dura para las condiciones que había; la sanción complicó toda la carrera. Los jueces deberían ser más flexibles. Si bien las reglas son las reglas, a veces falta criterio”, sostuvo el argentino. La Fórmula 1 recogió las declaraciones posteriores a la carrera.

El antecedente favorable de Mónaco

La decisión de no recurrir el fallo llamó la atención porque Alpine había conseguido revertir otras sanciones durante el Gran Premio de Mónaco. En aquella oportunidad, Gasly y Colapinto fueron penalizados por superar el límite de velocidad en la calle de boxes.

La escudería presentó un pedido de revisión ante la FIA y consiguió que el organismo anulara los castigos, lo que permitió que Gasly recuperara el tercer puesto.

Pese a ese antecedente, Alpine optó esta vez por aceptar las penalizaciones impuestas a Colapinto y no iniciar una nueva revisión. La decisión fue informada tras el Gran Premio de los Países Bajos.