Verstappen sacudió el mercado de la Fórmula 1 y Colapinto quedó cerca de asegurar su futuro

La renovación de Max Verstappen cambió el mercado de la Fórmula 1 y el futuro de Franco Colapinto quedó cada vez más cerca de resolverse. La continuidad del tetracampeón en Red Bull hasta 2030 eliminó una de las principales posibilidades de que se produjera un efecto dominó entre las grandes escuderías y, con una parrilla cada vez más estable, el argentino tiene encaminada su permanencia en Alpine para 2027.

Verstappen extendió por cuatro temporadas su relación con Red Bull, con un contrato que rondaría los 50 millones de euros por año y sobre el que circularon versiones acerca de posibles cláusulas vinculadas al rendimiento. Si completa el acuerdo, llegará a 15 campeonatos relacionado con la escudería, una de las asociaciones más extensas de la historia de la categoría.

El neerlandés explicó su decisión durante el Media Day previo al Gran Premio de Países Bajos. “Creo que estuve más cerca de retirarme que de cambiar de equipo”, confesó. Además, aseguró: “Para mí, es absolutamente correcto continuar aquí. Y siempre lo he dicho, incluso cuando Dietrich (Mateschitz, cofundador de Red Bull) aún vivía: mi objetivo es terminar mi carrera en este equipo. Nos estamos acercando a eso”.

Verstappen cerró una de las principales puertas del mercado

Durante los últimos años, la eventual salida del campeón de Red Bull alimentó diferentes especulaciones dentro del paddock. Mercedes apareció como el destino mencionado con mayor insistencia y posteriormente también se incorporó McLaren entre las alternativas.

Una transferencia de Verstappen podía liberar una butaca en Red Bull y, al mismo tiempo, generar movimientos en la escudería que lo incorporara. Ese escenario podía abrir nuevas oportunidades en otros equipos y modificar considerablemente la composición de la parrilla para 2027.

Sin embargo, su renovación desactivó esa posibilidad. Incluso George Russell aseguró en Zandvoort que nunca consideró amenazada su continuidad en Mercedes. “Pero nunca sentí que mi puesto estuviera en peligro y me sentí completamente seguro con Toto (Wolff) y el equipo, y obviamente eso continúa ahora”, expresó el británico.

Una Fórmula 1 con cada vez menos cambios

La estabilidad se transformó en una característica creciente dentro de la Fórmula 1. Los contratos de larga duración y la complejidad que supone para un piloto adaptarse a un nuevo proyecto técnico redujeron los movimientos que tradicionalmente caracterizaban a la denominada "Silly Season".

Una señal de ese cambio ocurrió en 2024, cuando por primera vez los 20 pilotos que habían largado la última carrera de la temporada anterior volvieron a integrar la parrilla inicial. El pase de Lewis Hamilton a Ferrari fue, en ese contexto, una de las grandes excepciones.

Para 2027, seis de las once escuderías ya tendrían definidas sus respectivas duplas: McLaren, Ferrari, Mercedes, Cadillac, Audi y Williams. Este último equipo confirmó la continuidad de Alex Albon y Carlos Sainz, reduciendo todavía más la cantidad de lugares disponibles.

Franco Colapinto tiene encaminada su continuidad en Alpine

En medio de ese escenario, Franco Colapinto quedó muy cerca de continuar en Alpine durante 2027. Según trascendió, desde hace semanas existe un borrador contractual bajo la modalidad 1+1: una temporada garantizada y una opción para extender el vínculo durante otro año.

La confirmación oficial podría conocerse después del Gran Premio de Países Bajos, aunque también surgieron versiones en el paddock de Zandvoort que ubicaron el anuncio durante septiembre. De concretarse, el argentino tendría asegurada una nueva temporada como piloto titular.

Colapinto, mientras tanto, evitó centrar su atención públicamente en la renovación y puso el foco sobre el rendimiento del monoplaza. “Creo que no es el principal objetivo pensar en esas cosas, sino intentar hacer que el coche sea mucho más rápido, porque eso es lo que necesitamos en este momento”, afirmó cuando fue consultado por su futuro.

Los números que consolidan al argentino en la Fórmula 1

La eventual continuidad representaría otro paso significativo en la trayectoria del piloto argentino. Colapinto alcanzó las 2.111 vueltas completadas en la Fórmula 1 y quedó como el tercer argentino con mayor cantidad en la historia, detrás de Carlos Reutemann, con 6.984, y Juan Manuel Fangio, con 3.037.

Además, acumuló 28 Grandes Premios consecutivos viendo la bandera a cuadros, la racha activa más extensa entre los pilotos de la parrilla. Su regularidad y adaptación aparecen como factores importantes dentro de la evaluación de Alpine de cara a la próxima temporada.

El argentino también destacó la evolución que experimentó desde su llegada a la máxima categoría. “Personalmente, estoy contento con mi rendimiento. Creo que estoy en un lugar mucho mejor, mucho más feliz, más cómodo y con más experiencia”, subrayó.

Una pieza menos

La permanencia de Verstappen también quedó atravesada por el futuro reglamentario de la Fórmula 1. El campeón reconoció que la normativa técnica introducida en 2026 le había generado interrogantes, particularmente por el incremento del protagonismo de la potencia eléctrica.

Sobre el futuro, deslizó: “Por mi parte, también me adapté y estoy tratando de sacar el mejor provecho de ella. Además, con el año que firmé (2030), se abre de nuevo la puerta, tal vez, cuando potencialmente los V8 vuelvan a entrar para analizar eso también”.

Con Verstappen asegurado en Red Bull y buena parte de las principales escuderías con sus pilotos definidos, las posibilidades de grandes movimientos para 2027 quedaron reducidas. En ese tablero más estable, Colapinto se encuentra a la espera de una confirmación que podría asegurar su continuidad en Alpine y darle previsibilidad a su futuro dentro de la Fórmula 1.