Humorúsica presentó en Paraná su nuevo homenaje a Les Luthiers

Humorúsica en Paraná volvió a subir al escenario del Teatro Municipal 3 de Febrero con "Exceso de Gracias Saturadas", su nuevo espectáculo homenaje a Les Luthiers. La formación local combina música, actuación y humor a partir de algunas de las obras más reconocidas del histórico conjunto argentino.

Andrea Laporta, vinculada desde los comienzos con el proyecto y madre de Andrés Mernes, uno de sus integrantes, destacó el carácter de la propuesta. "Mucha gente lo cataloga como un humor cultural, un humor intelectual. Yo digo que es un humor familiar", señaló en diálogo con Elonce.

La artista remarcó que la presentación marcó un nuevo capítulo de una historia que ya acumula 15 años. El conjunto nació en Paraná en 2011 y anteriormente se denominaba Paraná da Humor. "Hoy llamado Humorúsica, está presentándose en el Teatro 3 de Febrero por quinto año consecutivo”, destacó Laporta.

Quince años homenajeando a Les Luthiers

La entrevistada explicó que el espectáculo busca respetar el espíritu y las obras originales de Les Luthiers. "Cuando decimos tributo, es importante que convengamos que el tributo es exactamente la obra de Les Luthiers", sostuvo. La propuesta reúne teatro, música y humor y recupera también los característicos instrumentos informales.

Entre ellos se encuentra el "bolarmonio", construido con pelotas de básquet afinadas según diferentes notas de la escala musical. Laporta contó que Humorúsica cuenta con instrumentos fabricados especialmente para sus espectáculos y que son ejecutados por los propios integrantes sobre el escenario.

Actualmente, Humorúsica está integrado por Andrés Mernes, Federico Willimburgh, Nicolás Della Schiava, Juan Pablo Ruhl, Joaquín Villazuela y David Ledesma. Con "Exceso de Gracias Saturadas", el grupo continúa una trayectoria iniciada durante la adolescencia y que ya lo llevó a escenarios de Paraná, Santa Fe y Buenos Aires.