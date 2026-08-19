Vocal Lab celebró su cuarta edición de "El Show" con música y emociones en Paraná

Vocal Lab en Paraná celebró este miércoles su cuarta edición en el Teatro Municipal 3 de Febrero. La propuesta "El Show" reunió canto, música en vivo, danza y recursos visuales. El espectáculo comenzó a las 21 horas ante un público que se acercó a disfrutar de un repertorio pensado para diferentes generaciones.

En la previa del show, Sofía Ramayo, cantante y corista de la propuesta en esta edición, dialogó con Elonce y contó cómo se vive la experiencia desde adentro. La artista ya había participado en la segunda edición y este año volvió para acompañar a los protagonistas sobre el escenario.

"Los cantantes vienen con una preparación muy intensa a nivel del canto, pero también ponen sus emociones sobre la mesa y eso es justamente a lo que Vocal Lab le da mucho énfasis", explicó Ramayo. Además, señaló que el espectáculo busca mostrar el crecimiento artístico y personal de quienes participan.

Tres meses de preparación para subir al escenario

La cuarta edición presentó un repertorio variado, con canciones internacionales y en español, además de géneros como pop y rock. "Es un show lindo porque es para todo el público", destacó la cantante.

La puesta también contó con músicos, bailarines, coristas y visuales especialmente preparadas para acompañar las interpretaciones. "Tenemos un hermoso equipo, muy completo, y entre todos aportamos y nos ayudamos. Así crecemos con los cantantes también", sostuvo.

La preparación comenzó aproximadamente tres meses antes del espectáculo. Primero se realizó la selección de canciones y luego comenzaron los ensayos con músicos, bailarines y coristas. Las coreografías y diferentes intervenciones escénicas también fueron trabajadas con anticipación.

Un espectáculo pensado para conectar con el público

Según explicó Ramayo, la selección musical busca equilibrar las preferencias de los artistas con canciones reconocidas que permitan generar una conexión inmediata con los espectadores. La intención es que cada interpretación encuentre una respuesta en quienes acompañan desde las butacas.

Con el ingreso del público y el inicio del espectáculo, la cantante resumió el espíritu de esta cuarta edición: "Esperamos que disfruten de un show que tiene un montón de amor, un montón de preparación y un montón de emociones".