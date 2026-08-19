La mamá de Stefanía Sosa pasó a sala común y le comunicaron que su hija murió en el choque

Mamá de Stefanía Sosa pasó a sala y supo de su muerte.

La mamá de Stefanía Sosa pasó a sala común en el Hospital San Martín de Paraná, después de permanecer internada en estado crítico por el choque en el que murió su hija, de 35 años. Tras la evolución favorable de Carolina, de 52 años, sus familiares pudieron comunicarle el fallecimiento.

“A mi mamá la pasaron a sala. Es un gran paso para ella”, expresó Eliana, otra de las hijas de Carolina, al confirmar la novedad sobre la recuperación de la mujer.

Ángela, prima de Carolina, confirmó a Elonce que la familia esperó la mejoría de su estado de salud para contarle lo sucedido con Stefanía. “Sus hijos ya le dijeron la triste realidad. Ella lloró mucho, es algo muy triste, muy feo”, relató.

La evolución de Carolina

Carolina había permanecido internada en terapia intensiva y atravesó un cuadro crítico. Durante ese período estuvo en coma inducido y sufrió una neumonía, mientras recibía asistencia respiratoria.

Con el correr de los días, los profesionales comenzaron a reducir progresivamente la sedación y el soporte respiratorio. La mujer recuperó la conciencia y presentó mayores respuestas a los estímulos hasta que finalmente pudo dejar la terapia intensiva.

“Carolina se está mejorando cada vez más y está sin respirador, pero todavía se agita. Está cada vez mejor”, explicó Ángela a Elonce sobre su evolución.

El choque en el que murió Stefanía Sosa

El siniestro vial ocurrió cerca de las 6 de la mañana del sábado 1º de agosto, en la zona de Circunvalación y Churruarín. Como consecuencia del impacto, Stefanía Sosa, de 35 años, perdió la vida y su madre sufrió graves lesiones que obligaron a su internación.

Por el hecho fue imputado Miguel Núñez, conductor de la Toyota SW4 involucrada en el choque. De acuerdo con la investigación judicial, conducía con 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre.

Núñez permanecía bajo prisión preventiva mientras avanzaba la causa judicial. En paralelo, Carolina continuaba con su recuperación en el Hospital San Martín, donde el traslado a una sala común representó un nuevo avance luego de semanas de estado crítico.