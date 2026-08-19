Convocan a una asamblea abierta para debatir sobre salud mental y violencia de género

Una asamblea abierta sobre salud mental y violencia de género se realizará este viernes 21, a las 15, en Paraná, con el objetivo de debatir sobre las políticas públicas implementadas en ambas áreas. La psicóloga Sandra Vela explicó a Elonce que la convocatoria será pública y gratuita y estará dirigida a toda la comunidad.

La actividad fue impulsada por la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná. Si las condiciones climáticas lo permiten, el encuentro se desarrollará en plaza San Miguel. En caso de mal tiempo, se trasladará a un aula de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

“La propuesta es abierta, pública y gratuita, es encontrarnos a pensar en conjunto y desde nuestro colectivo compartir algunas líneas de pensamiento”, explicó Vela.

Debate sobre las políticas públicas

La entrevistada señaló que la convocatoria surgió a partir de las discusiones que se desarrollaron dentro del movimiento sobre las políticas provinciales relacionadas con la salud mental y la violencia de género.

“Queremos poner en debate y compartir ideas que venimos discutiendo en el movimiento acerca del destino de las políticas públicas en materia de salud mental y de violencia de género que la provincia ha decidido llevar adelante”, sostuvo.

Según manifestó Vela, desde el colectivo consideran que algunas de las decisiones adoptadas tuvieron consecuencias negativas sobre las políticas de asistencia. “A nuestro entender, deterioran la vida concreta de las personas a las cuales deberíamos brindar esta asistencia”, expresó.

La situación de la violencia de género

Durante la jornada participarán invitados que abordarán diferentes aspectos de las problemáticas planteadas. Uno de los ejes estará relacionado con la situación de la violencia de género en Entre Ríos.

Vela cuestionó particularmente los cambios institucionales implementados en el área provincial. “La primera decisión que toma justamente es la reducción de la Secretaría de Políticas de Género y Diversidad, a una Dirección de Mujeres en el ámbito de una Secretaría de Cuidado”, afirmó.

Para la psicóloga, esa modificación “representa a nuestro criterio todo un retroceso en lo que es la perspectiva de género que supimos conseguir”.

Además, señaló que desde los movimientos de mujeres y diversidades consideraban necesario continuar profundizando las políticas existentes.

Preocupación por la salud mental y los suicidios

Otro de los puntos centrales de la asamblea será la situación de la salud mental en Entre Ríos. En ese sentido, Vela expresó preocupación por los casos de suicidio registrados en la provincia, especialmente entre los jóvenes.

“Estamos francamente muy preocupadas por los índices que representa nuestra provincia, sobre todo en la problemática de suicidio”, aseguró en diálogo con Elonce.

“Ustedes saben que llevamos la delantera, lamentablemente, y sobre todo en el colectivo de jóvenes, lo cual es también una preocupación más que del Estado, de toda la sociedad”, agregó.

Cuestionamientos al uso de inteligencia artificial

En relación con las políticas de salud mental, Vela también cuestionó la utilización de herramientas basadas en inteligencia artificial como respuesta a problemáticas complejas.

Realizarán una asamblea sobre salud mental y violencia de género

“Pensar que una política de inteligencia artificial, como pudo haber sido la aplicación ORI, represente una solución o un recurso en salud, la verdad que resulta recortado, sesgado y, por no decir, carente de perspectiva y de anclaje en lo social”, manifestó.

La profesional consideró necesario que las políticas públicas contemplen las particularidades del territorio y las situaciones que atraviesan quienes viven en la provincia. Según sostuvo, un mayor conocimiento de esas realidades permitiría obtener “un panorama más auténtico acerca de las necesidades y problemas que se transitan en función de pensar políticas públicas justamente para estos sectores”.