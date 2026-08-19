La Biblioteca Popular de Paraná celebrará los 130 años de Juan L. Ortiz con un concierto

La Biblioteca Popular de Paraná será escenario de un homenaje a Juan Laurentino Ortiz, “Juanele”, al cumplirse 130 años de su nacimiento. La propuesta reunirá música, poesía y lecturas en un encuentro destinado a recuperar la obra del reconocido escritor entrerriano.

El concierto “Cantamos a Juanele” se realizará el viernes 28 de agosto, desde las 21, en la sala de lectura ubicada en Buenos Aires 256. Participarán María Silva y Rubén “Chango” Pirola, mientras que Alicia Pirola estará a cargo de diferentes lecturas.

María Belén Pérez Lindo, encargada de Comunicación de la institución, contó a Elonce que la iniciativa surgió por impulso del músico. “La idea es de Chango Pirola, que se ofreció gentilmente a hacer un recital, un concierto para recaudar fondos para la biblioteca”, explicó.

Un recorrido por la obra de Juanele

La actividad se enmarca en el 130º aniversario del nacimiento de Juan L. Ortiz, una de las principales figuras de la literatura entrerriana. Su poesía construyó una mirada particular sobre el río, el paisaje, el ser humano y la vida cotidiana de la región.

“Es un recorrido por la obra de Juanele, que tiene que ver con esa mística y con esa poesía”, indicó Pérez Lindo. También remarcó que se trata de “un poeta entrerriano muy importante a nivel nacional y uno de los grandes autores del siglo XX”.

La propuesta ya forma parte del repertorio desarrollado por Pirola en sus presentaciones. “No es la primera vez que lo hace porque él ya viene trabajando con Juanele. La idea es recuperar la obra del escritor con las características de estos artistas”, agregó la representante de la Biblioteca Popular de Paraná.

Entradas y reservas para el recital

El bono contribución tendrá un valor de 12.000 pesos para los socios de la institución y de 15.000 pesos para quienes no estén asociados. Las reservas pueden efectuarse personalmente o mediante el número telefónico 343 5334530.

Pérez Lindo recomendó adquirir las entradas con anticipación debido a las dimensiones del lugar. “Hay una capacidad limitada porque va a ser acá, en la sala de lectura”, advirtió durante la entrevista.

"Cantemos a Juan L": música solidaria por la Biblioteca Popular

“Todo lo recaudado será para la obra que se está haciendo en la sala de lectura de la biblioteca”, afirmó. Actualmente se construye un sobretecho destinado a solucionar las filtraciones que afectan el funcionamiento cotidiano del espacio.

Las obras que necesita el histórico edificio

La institución fue fundada en 1873, mientras que su actual edificio se inauguró en 1910 y está declarado Monumento Histórico Nacional. Desde hace años requiere diferentes intervenciones para recuperar tanto la sala de lectura como el teatro ubicado en la planta superior.

“En días de lluvia ponemos baldes y tapamos ciertos sectores con nailon porque hay goteras y el techo está en malas condiciones”, describió Pérez Lindo. Por este motivo, la prioridad es finalizar una estructura metálica exterior que permita proteger la cubierta existente.

“El sobretecho va a permitir que trabajemos con un poco más de normalidad, tanto para los socios como para los usuarios que vienen a leer”, aseguró. Mientras continúa la búsqueda de fondos para una puesta en valor integral, el homenaje permitirá colaborar con una necesidad inmediata de la Biblioteca Popular de Paraná.