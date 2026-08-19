OSER aclaró que otorgó el 100% de la cobertura solicitada para la cirugía de un niño

OSER aseguró que otorgó la cobertura total para la intervención del niño de Seguí, quien necesitaba la renovación de un marcapasos ya que padece una cardiopatía congénita.
La Obra Social de Entre Ríos (OSER) realizó algunas precisiones sobre la cobertura brindada para la intervención del niño de 7 años, oriundo de Seguí, que necesitaba el recambio de un marcapasos que tenía desde su nacimiento, ya que padece una cardiopatía congénita.
En este sentido, desde la obra social explicaron que “se otorgó el 100% de la cobertura requerida por los profesionales tratantes. La prestación autorizada comprendió el marcapasos y dos vainas tridimensionales 7FR, marca Medtronic, por un monto total superior a los 8 millones de pesos”.
Según mencionar, la totalidad de las actuaciones administrativas necesarias para garantizar la prestación “había sido completada y resuelta por la Obra Social al 28 de mayo de 2026. Para esa fecha, tanto la autorización como la cobertura económica de los elementos solicitados se encontraban otorgadas, tal como surge del pedido médico y de la correspondiente documentación respaldatoria adjunta aquí”.
Sin embargo, la intervención prevista para aquella oportunidad “no pudo concretarse por circunstancias ajenas a OSER. En consecuencia, la falta de realización de la cirugía en ese momento no respondió a una negativa de cobertura, ni a la falta de autorización por parte de la Obra Social”.
Finalmente, el pequeño pudo ser operado en un hospital especializado de La Plata, en la provincia de Buenos Aires y continúa con el proceso de recuperación en su casa.
“OSER celebra que el niño haya podido ser intervenido satisfactoriamente y continúa acompañando a sus afiliados, especialmente ante situaciones de alta complejidad”, expresaron desde la obra social, y reafirmaron el compromiso “de garantizar las prestaciones médicas requeridas y de brindar información precisa y documentada sobre cada una de sus actuaciones”.