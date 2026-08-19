Madre del joven asesinado en la cárcel de Paraná reclamó “que miren las cámaras”

El pasado martes 11 de agosto, un interno de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná falleció tras ser apuñalado por otro preso. La víctima fatal, fue identificada como Esteban Bernal, de 24 años; mientras que el agresor Josué Nahuel Quiroga, de 25 años cumple 60 días de prisión preventiva en la cárcel de Victoria.

A una semana del crimen, Ana Bernal, madre del preso fallecido, reclamó justicia por la muerte de su hijo y pidió que la Jueza a cargo de la investigación revise las cámaras de seguridad de la unidad penal. Sostuvo que las imágenes permitirían esclarecer cómo comenzó la pelea y determinar la responsabilidad de quienes participaron.

Durante su testimonio, la mujer insistió en que su hijo no había iniciado el enfrentamiento que terminó con su muerte. “Yo quiero justicia por mi hijo, no puede quedar así impune, porque él no tuvo nada que ver”, manifestó a Elonce.

También cuestionó las condiciones de seguridad dentro de la cárcel y recordó otros episodios fatales ocurridos en el establecimiento. “Ya bastante daño en el penal. Murieron varios chicos ahí y la muerte de mi hijo impune no va a quedar”, afirmó.

Consultada sobre las circunstancias que desencadenaron el hecho, la mujer sostuvo que el conflicto habría comenzado con otra persona y negó que su hijo tuviera responsabilidad en el inicio de la pelea.

“El tema era el primo de mi hijo”, señaló antes de mencionar a Quiroga, a quien atribuyó la agresión con un arma blanca. Según su relato, “agarró el cuchillo, se lo tiraron y lo mató”.

Ante la consulta sobre el supuesto motivo del enfrentamiento, respondió: “Dicen que mi hijo empezó toda la pelea. Pero mi hijo no, no tuvo nada que ver”.

Bernal también puso el foco en la presencia del arma blanca utilizada durante el ataque dentro de la Unidad Penal Nº1. Según sostuvo, su hijo no tenía ningún elemento de esas características y reclamó que se determine cómo llegó el cuchillo hasta el lugar donde ocurrió la pelea.

Consultada sobre si había recibido alguna explicación acerca de cómo habría ingresado o llegado ese elemento al sector, respondió: “No, a mí no me dijeron nada”.

La mujer volvió entonces a reclamar el análisis de las cámaras de seguridad. “La jueza tiene que mirar las cámaras. Quién fue que le alcanzó el arma blanca (a Quiroga) para que lo mate a mi hijo. Eso no va a quedar así”, expresó.

Finalmente, sobre la medida de prisión preventiva por 60 días dispuesta para Quiroga en el marco de la investigación, afirmó: “Quiero que no salga más del penal, porque él tiene que pagar la muerte de mi hijo”. Elonce.com